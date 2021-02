Simón indica que una cuarta ola "es posible", aunque sería menor que las anteriores

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón ha comparecido este lunes en rueda de prensa para actualizar la información de la pandemia de COVID-19 en España, tras un fin de semana en el que los contagios por coronavirus en el país han continuado a la baja y la presión hospitalaria se ha relajado.

No obstante, Simón ha anunciado que el territorio español continúa en "niveles de riesgo máximo" -salvo Canarias-, aunque la evolución "es favorable". Aun así, prevé que la tendencia descendente de los datos se mantendrá en "prácticamente todas las Comunidades Autónomas".

La mayor presión se percibe en las unidades de cuidados intensivos, según señala el director del CCAES, donde hay un 43% de ocupación a nivel nacional y comunidades donde la ocupación supera "el 50%".

"No veremos un descenso significativo claro y una tendencia clara de descenso de los fallecidos hasta probablemente el final de esta semana si conseguimos observarla y se mantienen las tendencias que estamos observando", ha señalado Simón, que ha relacionado al proceso de vacunación, "en parte", con esta evolución descendente.

Además, Simón se ha referido al aumento de los brotes en los colegios, que ha achacado al incremento de la transmisión. Sin embargo, ha subrayado que "siguen siendo un lugar más seguro que la mayor parte de los ámbitos de la vida social en los que estamos moviéndonos".

"Es posible que haya una cuarta ola"

"Es posible que haya una cuarta ola", ha indicado Simón, quien, pese a esta afirmación, ha señalado que es necesario evaluar las características que podría tener. "Va a depender mucho de cómo bajemos en esta, de qué nivel de transmisión baja lleguemos a conseguir con esta y de cómo evolucione la vacunación en las próximas semanas", ha anunciado.

"La probabilidad de que una siguiente ola sea muy rápida en el ascenso es cada vez menor", ha predicho, a lo que ha agregado que el aumento de las restricciones "dependerá mucho de cómo evolucione la incidencia", así como de las medidas ya implementadas.

Aun así, Simón ha señalado que puede haber un riesgo procedente de las nuevas variantes del coronavirus: "Si la variante británica ocupa el espacio dentro de nuestro territorio, esa esperada cuarta ola más lenta, más progresiva y probablemente menos alta podría acelerarse un poco".

Presencia de variantes del coronavirus en España

A nivel nacional hay 479 casos confirmados de la variante británica de coronavirus. "Sabemos que hay más, pero no han sido notificados oficialmente", ha dicho Simón. Asimismo, ha informado de la existencia de dos casos de variante sudafricana, procedentes de Sudáfrica y sin contagios secundarios.

Hasta este momento, solo hay un caso diagnosticado de la variante brasileña, de acuerdo con la información proporcionada por el director del CCAES. "En principio no debería de haber producido transmisión en nuestro país", ha agregado. "Parece que es más virulenta", como también lo aparenta la variante británica, pero Simón ha señalado que será esta última la que ocupe la mayor parte de la transmisión entre las variantes.

Prioridades de vacunación

De acuerdo con Simón, los objetivos principales del Ministerio de Sanidad son que , en verano, el 70% de la población esté vacunada y que el 80% de los mayores de 80 años haya completado la pauta de vacunación a finales de marzo o primeros de abril.

"Se van a recibir suficientes dosis como para poder cubrir ese objetivo siempre y cuando se mantengan los plazos de entrega que hay ahora mismo previstos", ha indicado el director del CCAES.

Lo que no ha planteado como meta es la Semana Santa: "El objetivo tiene que ser bajar la incidencia al nivel que nos interesa. Cuanto antes, mejor".

En cuanto a la vacuna rusa Sputnik, Simón ha señalado que no van a "despreciar una vacuna que tiene una posible eficacia alta y que puede ser muy beneficiosa". No obstante, si la Agencia Europea del Medicamento no puede valorarla, el director del CCAES ha indicado que "difícilmente" podrán tomar una decisión. "Depende de cuándo llegue la Sputnik, tendrá sentido utilizarla o no", ha sentenciado.

Primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca

España recibió este fin de semana las primeras 196.800 dosis de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, inyección que no se administrará a mayores de 55 años en nuestro país. Esto supone una revisión del "momento en el que se inicia la vacunación en algunos grupos", según ha señalado el director del CCAES, que lo ha calificado como "un paso adelante para el objetivo fundamental que es tener el 70% de la población vacunada en verano". Aunque no ha dado una fecha concreta, ha indicado que "lo que no tendría sentido es que una comunidad autónoma que haya terminado de vacunar a los grupos que estaba previsto vacunar hasta la fecha se quedara de brazos cruzados sin vacunar".

La recepción de las dosis se ha producido en el contexto de un estudio realizado entre la Universidad africana de Witwatersrand y la Universidad de Oxford de Sudáfrica y adelantado por el Financial Times que anuncia que no es eficaz contra los casos leves y moderados de la variante sudafricana del coronavirus. La farmacéutica ya anunció que trabaja en una nueva vacuna que sí sea efectiva contra esta variante detectada por primera vez en Sudáfrica.