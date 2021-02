Comienza el juicio por el pago en negro de la sede del PP confesado por Luis Bárcenas

El Tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dará inicio este lunes al primer juicio sobre los usos del dinero ingresado en la caja b del PP, que no sobre la caja b propiamente dicha, ya acreditada por la sentencia del Supremo. Y en este caso, se enjuicia si la sede central del partido, ubicada en el número 13 de la madrileña calle Génova, fue reformada con millón y medio de euros en negro, los fraudes fiscales que puedan derivarse de ello y si el extesorero del PP, Luis Bárcenas, se apropió de parte del dinero.

La confesión de Bárcenas

Las acusaciones intentarán que en este juicio pueda debatirse la confesión de Bárcenas reflejada en un escrito a la Fiscalía Anticorrupción la semana pasada, los sobresueldos, las donaciones en negro de empresarios, la implicación del expresidente Rajoy y otros usos dados a ese dinero b, pero está por ver que el tribunal permita ahondar en esos hechos, y que tengan influencia en esta causa, porque serán analizados en otro procedimiento. En ese mismo documento remitido al Ministerio Público, Luis Bárcenas admitió una circunstancia directamente relacionada con este juicio: que parte de las obras de la sede central fueron abonadas con dinero negro desde la caja b del partido y atribuyó a la formación conservadora los fraudes fiscales derivados.

El PP, otra vez al banquillo

El juicio está previsto que se prolongue hasta el próximo mes de mayo en unas 40 sesiones, y se sentarán en el banquillo Luis Bárcenas, a quien Anticorrupción pide cinco años de cárcel por falsedad documental, fraude fiscal y apropiación indebida; el exgerente del PP, Cristóbal Páez, para quien el Ministerio Público solicita año y medio de prisión; y tres representantes de Unifica, la empresa que reformó la sede del PP. Se trata del arquitectoGonzalo Urquijo y de su socia, Belén García, para quienes la fiscalía pide tres años y 10 meses por falsedad documental y fraude fiscal, mientras que el fiscal pide que se archive la causa para la empleada de los arquitectos, Laura Montero. Además, se sentará en el banquillo como responsable civil subsidiario el Partido Popular, que ya fue condenado como partícipe a título lucrativo en el juicio por la Primera Época de la Gürtel. También había sido acusado el extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, pero quedó excluido del juicio por “demencia sobrevenida” y dos años después, falleció.

Aznar y Rajoy, testigos

El juicio contará entre sus testigos con los expresidentes del Gobierno y del PP, José María Aznar y Mariano Rajoy. El primero comparecerá por primera vez en un procedimiento derivado del caso Gürtel. Aznar ya no estaba en la dirección del PP cuando se reformó la sede del partido, y está por ver si el tribunal permite, como pretenden las acusaciones, preguntar al expresidente por la caja b, las donaciones y los sobresueldos, cuando él ostentaba la máxima responsabilidad en la formación conservadora. El caso de Mariano Rajoy es distinto. Él era el presidente del PP cuando se ejecutó la reforma de la sede, y no puede decir que no conocía al arquitecto acusado. Constan fotografías de ambos charlando de forma amigable en la propia sede central. Hasta se reformó en negro, supuestamente, su despacho. Será la segunda declaración como testigo de Rajoy. Con anterioridad declaró en el juicio por la Gürtel, y el tribunal restó crédito a su testimonio cuando negó el cobro de sobresueldos o la existencia de la caja b, acreditada y firme ya, tras la sentencia del Supremo.

El juicio también tiene previsto tomar declaración como testigos a los exministros del PP Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Ángel Acebes, María Dolores de Cospedal y el expresidente del Senado, Pío García Escudero.El tribunal está formado por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, María Fernanda García y Fernando Andreu.