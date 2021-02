"¡Voy a mearme en los pantalones!": la súplica de Shapovalov en pleno partido del Open de Australia

Denis Shapovalov, en su partido de primera ronda ante Jannink Sinner, protagonizó la imagen de la jornada en el Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. El canadiense, que ganó en cinco sets al joven italiano, pidió ir a orinar tras finalizar el cuarto acto, pero el juez de silla negó su petición. "¡Voy a mearme en los pantalones, no entiendo esta regla!", gritaba Shapovalov.

Durante el diálogo que mantuvieron tenista y árbitro, el número 12 del mundo insistió en repetidas ocasiones en su súplica: "¿Qué pasa si voy? ¿Me multan? No me importa". Tras un amago de acudir al baño, Shapovalov volvió a la carga, llegando a preguntar si le podían descalificar por no hacer caso al juez de silla. "¡Voy a mearme en los pantalones! No entiendo esta regla. ¡Voy a mear en una botella! ¿Por qué no permitís ir a orinar?", dijo tras sentarse finalmente en el banquillo.

Después de ganar el último y definitivo set, Shapovalov explicó cómo había vivido este peculiar imprevisto: "Debo tener la vejiga más pequeña de la historia, porque me hago pis en cada set. Me tengo que hidratar al máximo antes de un partido, por lo que tengo que ir al baño".