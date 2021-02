Pablo Casado, contrario a un careo entre Rajoy y Bárcenas: "Sería un circo"

El presidente del PP, Pablo Casado, se ha mostrado contrario este martes a la posibilidad de un careo entre el expresidente Mariano Rajoy y el extesorero Luis Bárcenas: "Sería un circo".

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, Casado ha reaccionado así a la propuesta de la defensa de Bárcenas este lunes, en el primer día del juicio de la Audiencia Nacional contra la caja 'b' de la formación.

"Si no tiene pruebas, si no ha podido acreditar en 10 años ningún tipo de culpabilidad, si ya ha habido una testifical que hizo que cayera un gobierno... ahora, hacer un cara a cara, ¿para qué?", ha reflexionado.

De todos modos, ha asegurado que estará pendiente del alcance de la sentencia: "Quiero que se sepa todo, y si implica a otra persona y los jueces deciden que alguien más sea responsable, seré el primero que no me temblará el pulso y exigiré responsabilidades de inmediato", ha sostenido.

Casado ha vuelto a negar que haya hablado nunca con Bárcenas, pero sí ha considerado como algo habitual en procedimientos legales que los abogados del PP hablaran con un emisario del extesorero, como ha informado el diario 'El Mundo'; en cualquier caso, ha recordado que el partido no está "ni siquiera interesado ni acusado" en el juicio.

Ha calificado a Bárcenas como "una persona que se ha aprovechado de un partido, cuando, en esos años, se asesinaba a compañeros por ser del PP", y ha aventurado que está mintiendo en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, ya que está en su derecho como acusado.

Ha asegurado que hay una "nueva generación" al frente del partido y se ha mostrado contrario a defender la gestión de la etapa juzgada, porque él, ha dicho, no estaba allí, y porque los hechos están siendo investigados por un tribunal.

Las explicaciones de Enrique López sobre los encuentros entre enlaces del PP y Bárcenas convencen a Casado

El actual consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, Enrique López, puso en contacto al abogado del PP en la causa por la 'caja b' del partido, Jesús Santos, con un empresario, Agustín D., que hizo de enlace con el extesorero de la formación Luis Bárcenas, según informa el diario El Mundo, que habla de la celebración de una docena de encuentros entre ambos desde finales de 2017 y 2019.

Pablo Casado ha dicho que no es raro que un abogado mantenga este tipo de reuniones. El líder del PP ha restado valor al papel de Enrique López como mediador. "Cuando ví la información, le llamé y le pregunté. En esa época él era magistrado de la Audiencia Nacional, por lo que no estaba en política. Y lo que dice cuando le contactan es: 'yo no estoy en esto, me dicen que el abogado que lleva esto es este y si quieres algo, contacta con él, yo no tengo nada que ver con el PP'. Y eso, parece ser, que es algo habitual. Primero, porque no estaba en el PP. Lo que cuenta Enrique López a mí me encaja", ha explicado Casado esta mañana en una entrevista en Rac 1.

López afirma que los puso en contacto

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López y secretario de Justicia en la Junta directiva del PP niega haber negociado con el extesorero Luis Bárcenas pero admite que puso en contacto a un empresario con el abogado del PP, Jesús Santos, según han confirmado a EFE fuentes de su entorno.

El enlace de Bárcenas, que según desvela "El Mundo" era un empresario, se puso en contacto con López y con el letrado de la formación conservadora para intentar ayudar al extesorero frente al Caso Gürtel, que ha desembocado en su ingreso en prisión y en el de su esposa, Rosalía Iglesias.

El entorno de Enrique López ha confirmado a Efe que el exmagistrado puso en contacto al abogado del PP con el empresario amigo de Bárcenas, pero niega haber negociado con el extesorero.

López se limitó a "presentar a dos conocidos" en 2017, cuando aún ejercía como juez de la Audiencia Nacional y no hizo "nada más". Antes de entrar en política, López fue apartado por la Audiencia Nacional de los casos Bárcenas y Gürtel junto a Concepción Espejel, después de que las acusaciones pidiesen su recusación por su afinidad al PP, que le había propuesto para varios puesto.