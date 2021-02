Ingresa en el hospital por COVID y le roban 170 euros de la bolsa de sus pertenencias: "Esto es muy fuerte"

Carlos Orquín reconoce que le daba cierta vergüenza contar algo personal en redes sociales pero al mismo tiempo cree que es importante denunciar lo que le ha pasado y no solo ante la Policía, como ya ha hecho. El pasado 19 de enero su padre ingresó por coronavirus en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. "El primer día, él llevaba sus pertenencias y alguien del personal del hospital se las puso en una bolsa y crearon un inventario con su consentimiento delante de él, donde se detallaba todo lo que tenía y lo guardaron", explica Carlos por teléfono para darnos más detalles sobre todo lo que cuenta en un extenso hilo de Twitter.

El procedimiento indica que la bolsa con esas pertenencias no se puede abrir en el centro, y tiene que ser en casa en un sitio ventilado y preferiblemente pasado un tiempo, eso es lo que nos explicaron ayer. pic.twitter.com/h34EijVfG9 — Cal•lo🔻 (@Corquinor) February 8, 2021

Su padre ingresó en planta pero ahora está en la UCI. El pasado sábado la familia pudo ir a visitarle por primera vez: "El domingo nos dicen que podemos ir a recoger la bolsa y nos explican que esto tiene un procedimiento, que no se puede abrir en el propio hospital y lo tenemos que abrir en casa. Eso fue lo que hicimos este lunes y pudimos comparar lo que ponía en el inventario con lo que había adentro, y estaba todo lo que escribe el inventario menos el dinero", explica Carlos. Faltaban "170 euros y monedas", concretamente.

En un primer momento, Carlos pensaba que a lo mejor había una explicación lógica, "como que el dinero estaba guardado en otro sitio y que a lo mejor para retirarlo necesitaba más seguridad", pero cuando preguntó en el hospital se llevó la sorpresa: "Dicen que no hay ninguna explicación, no saben qué ha podido pasar. Ellos dicen que no se puede acceder a ese dinero así como así y que debería de estar dentro. Por lo tanto, lo único que nos quedaba era poner una reclamación, que fue lo que hicimos ayer, y yo también creí que era importante ponerlo en conocimiento de la Policía porque, según explicaron varios funcionarios en el mismo centro, esto es una cosa habitual. Eso también fue un poco lo que me motivó a también contarlo".

Carlos quiere dejar claro en nombre de toda la familia que no pretende "infundir ningún tipo de juicio de valor sobre el hospital, ni sobre los trabajadores del hospital, ni de la sanidad pública en general". Solo quiere contar lo que les ha pasado porque para la familia "ha sido un golpe muy duro": "Después de estar pasando por una situación de incertidumbre y de angustia por la enfermedad de mi padre, pues me parece muy fuerte que entres en el hospital y te quiten el dinero", critica. "Pero que quede claro que nosotros no queremos acusar a nadie, eso ya cada uno que saque su propio juicio", insiste.