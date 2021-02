De estrella protagonista en 'Sin tetas no hay paraíso' a pedir ayuda

Josep Linuesa ha participado en algunas de las series más importantes de nuestro país. Fue el malo malísimo de 'Sin tetas no hay paraíso' y también se dejó ver en títulos como 'Hospital central', 'El Ministerio del Tiempo' y 'Amar es para siempre'. Recorrió la alfombra roja de los Premios Goya e incluso cruzó el charco para probar suerte en la industria Latinoamericana. Sin embargo, el actor catalán no consiguió su objetivo y ahora no encuentra trabajo de lo suyo.

El último papel protagonista que hizo fue en Telecinco en la miniserie 'Rocío Durcal: volver a verte' (2011), buscando así el sueño americano y latino. Se instaló en México cuando le salió un papel en la telenovela 'Enemigo íntimo' de Telemundo, pero después le tocó lidiar con el mayor temor de un actor: que el teléfono deje de sonar.

Su representante le aconsejó que se quedara en México a la espera de nuevos proyectos, pero llegó la pandemia y las pocas oportunidades que tenía desaparecieron. Ahora, un año después sin trabajar, el intérprete ha irrumpido en redes sociales para pedir ayuda.

La llamada de socorro de Josep

"Amigos, tengo 54 años, soy actor y hace mas de un año que no tengo trabajo", escribió recientemente en su cuenta oficial de Twitter. "El último trabajo me llevó a México y aquí estoy, sin ingresos ni ayudas".

Josep Linuesa pidió ayuda a los usuarios de la red social del pájaro azul para darle bombo al nuevo proyecto personal que ha puesto en marcha: un canal de Youtube en el que graba a modo de documental la vida que hay en las calles de México. "Se me ocurrió abrir un canal en Youtube y grabar las calles de México. Necesito 1.000 suscriptores para poder recibir algo. Solo llevo 71".

Por suerte, la llamada de socorro tuvo su efecto y el propio actor quiso dar las gracias con este otro mensaje que ha publicado en Twitter: "¡Es impresionante! No puedo agradeceros uno a uno la ayuda, no estaba preparado para recibir tanto apoyo y me siento sobrepasado de emoción. Ahora a trabajar, ¡ahora si que si! Me parecía imposible llegar a 1.000 y son 20.400. ¡20.400 besos a todos y cada uno!".