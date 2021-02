Hablan las víctimas de Paco Sanz: "Se ha reído en la cara de un enfermo"

Las víctimas de Paco Sanz, el 'hombre de los dos mil tumores', han empezado a comparecer este martes ante el tribunal que le juzga por exagerar su enfermedad para conseguir donaciones de miles de euros. Desde celebridades como el 'Hermano Mayor' Pedro García Aguado hasta los que le ayudaron a organizar galas benéficas y publicar un libro explican su caso a la Audiencia Provincial de Madrid, que todavía tiene que decidir cuánto dinero debe devolver y a qué afectados después de que haya aceptado dos años de cárcel.

Las víctimas detallan al tribunal cómo les afectó la estafa tanto desde el punto de vista personal como desde el profesional y el económico para cuantificar posibles indemnizaciones. Uno de los primeros en comparecer ha sido Pedro García Aguado, hasta hace un año alto cargo de la Comunidad de Madrid, para explicar cómo se involucró en la supuesta lucha de Sanz para terminar estafado como tantas otras celebridades.

"Cuando te dedicas a ayudar a las personas después de haber pasado por una situación complicada y te das cuenta de que has sido víctima de un engaño (...) la sensación no es nada agradable, podría definirlo como impotencia, frustración, ira..." ha explicado el expresentado de 'Hermano Mayor'. García Aguado ha añadido que "el daño también está en que desde que yo descubrí que esta persona nos había estafado no he donado a ninguna causa más, te mete el miedo en el cuerpo".

El exdirector de Juventud del gobierno regional madrileño ha explicado que, además, se implicó en el caso de Paco Sanz usando sus perfiles de redes sociales, explicando que en ese momento él cobraba del orden de "dos mil euros" por hacer un tuit y algo menos por hacer un retuit además de "diez mil euros por programa".

"Se ha reído en la cara de un enfermo"

También han comparecido ante el tribunal dos personas que le ayudaron a organizar una gala benéfica en Valencia así como un joven que se ofreció a escribir una canción y su libro, relatando cómo Paco Sanz se reunió incluso con su madre, enferma de polio. "Él me llamaba sobrino, para mi era como un familiar", ha explicado y "cuando vino le llevé a mi casa y conoció a mi madre, me pareció buena idea que charlaran". En ese encuentro, ha relatado, Sanz le dijo que "no se preocupe, si yo puedo luchar contra la muerte usted puede luchar contra la enfermedad" añadiendo el joven que "eso hace mucho daño, se ha reído en la cara de un enfermo".

El cómico José Mota, a su llegada como víctima de estafa / Marta Fernández - Europa Press (Europa Press)

Al principio de la sesión también ha comparecido la agente de Policía Nacional que estuvo al frente de la investigación, explicando el modus operandi reconocido por el propio Sanz y explicando también que llegaron a identificar a 14.000 víctimas pero que pocas decidieron denunciar. "Consegumos muy pocas declaraciones. Mucha gente pero cantidades pequeñas y la gente no quería líos, quería olvidarse del asunto", ha explicado.