Patentan un "modo borracho" para teléfonos móviles: así es la función que pretende salvar tu reputación

El uso del teléfono móvil debería ser inversamente proporcional al número de copas que llevas encima. Y es que, cuando uno pierde la noción de la realidad, tiende a cometer errores de los que termina arrepintiéndose apenas unas horas más tarde. Desde subir fotografías y vídeos cuanto menos cuestionables, de esas que no subirías si estuvieras completamente sobrio, hasta enviarle un mensaje a una expareja a través de WhatsApp.

Dado que dejar de utilizar el teléfono móvil puede ser complicado en este estado, más aún si no tienes quien te pare los pies (ni las manos), la compañía china Gree Electric ha patentado un "modo borracho" para acabar con este problema. Según recoge el medio chino My Drivers en su página web, se trata de una nueva función mediante la que las personas que hayan bebido más de la cuenta no podrán acceder a las aplicaciones que le puedan acarrear más problemas en el futuro.

El teléfono bloqueará ciertas aplicaciones cuando hayas bebido más de la cuenta

Después de convertirse en uno de los fabricantes chinos de electrodomésticos más importantes, la compañía decidía dar hace unos meses al campo de la telefonía móvil. Además de fabricar sus primeros modelos, la compañía ha estado investigando y desarrollando nuevas tecnologías con el objetivo de diferenciarse de su competencia. Entre ellas el "modo borracho", presentado recientemente en la Oficina Nacional de Patentes de China.

Según recoge esta patente, este modo restringiría (una vez activado) el acceso a ciertas aplicaciones cuando el usuario haya bebido más de la cuenta. En primer lugar, el usuario tendrá que determinar qué aplicaciones no podrá utilizar cuando haya bebido más de la cuenta y establecer una serie de reglas de verificación de sobriedad. De esta manera, y tan solo si es capaz de superar cada una de estas pruebas, el usuario podrá desactivar el "modo borracho" y utilizar todas y cada una de las aplicaciones.

No podrás abandonar el "modo borracho" hasta que estés completamente sobrio

Después de configurar el "modo borracho", tan solo habrá que activarlo antes de salir de fiesta. En caso de que el usuario beba más de la cuenta, e intente desbloquear el teléfono para quitar este modo, se encontrará con unos pasos de verificación que le impedirán seguir adelante hasta que esté completamente sobrio. Es decir, este modo simplificará las interacciones con el teléfono móvil para que el usuario no pueda hacer más que lo básico con el mismo.

Un modo que no solo impedirá que hagamos cosas de las que nos podríamos arrepentir, sino que también evitará accidentes. En definitiva, este "modo borracho" llega con el objetivo de salvar tanto la reputación como la integridad de más de una persona.