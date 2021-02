El burofax que llevó a Ansu Fati al Barça

Germán Vaya, conocido en el mundo del fútbol como 'Mani', lleva más de 20 años captando talentos para el FC Barcelona en Andalucía. De su mano llegaron a la Masia futbolistas como Iniesta, Giovanni y Jonathan Dos Santos, Nolito, Diego Capel, y así hasta más de 80.

En la previa del Sevilla - Barça de ida de semifinales de Copa del Rey, cuenta en el 'Què t’hi Jugues!' de SER Catalunya cómo llegó a Barcelona, procedente del Sevilla, una de las últimas perlas de la cantera culé: Ansu Fati.

"Ansu llegó al Barça gracias al burofax que yo mandé a la Federación", cuenta Mani. "Como pasaba de Alevín a Infantil, si el padre no reclamaba la baja, quedaba automáticamente vinculado al Sevilla. Quedó libre gracias al burofax que yo mandé". Recuerda que primero recomendó al club azulgrana a Braima Fati, hermano de Ansu, y que "un día hablando con su padre vi a Ansu dominar el balón con las dos piernas y le dije: tranquilo, que a ti también te llevaré al Barcelona)".

Explica que en aquella época, en la que también pasó informes al Barça de Pablo Moreno (Girona) y Brahim Díaz (Milan), se implicó a nivel económico y personal para procurar el bienestar de la familia Fati: "Durante 10 meses asumí muchos de sus gastos. Presté un total de 5.000 euros, y le dije a la familia que cuando uno de los dos triunfaran ya me los devolverían. Esta semana me han entregado algo más de la mitad, y la semana que viene me han prometido el resto y una camiseta firmada para mi nieto".

Mani también ha revelado que intervino en la última renovación en el futbol base, antes de dar el salto al primer equipo, mediando con el entonces responsable Pep Segura. Y, pese a que va más lenta de lo esperado, se ha mostrado optimista en la recuperación que ahora mismo afronta el futbolista de la lesión que sufre en la rodilla izquierda: "Hablo mucho con su padre y creo que Ansu sí saldrá más fuerte de la lesión".

El burofax de Ansu Fati. / Cedido por 'Mundo Deportivo'

El siguiente, Bryan Gil

A sus 76 años, Mani sigue en activo y con contrato en vigor con el Barça, al que no duda en insistir para que apueste por el que considera que es el talento joven más grande del futbol andaluz y español en la actualidad: "Ahora mismo el mejor jugador joven en España, y lo comparo con Neymar, fíjate qué barbaridad de estoy diciendo, se llama Bryan Gil. Tiene una polivalencia enorme: puede jugar de carrilero, interior, extremo... He hablado con Ramon Planes, que creo que tiene un gran éxito con jugadores jóvenes, y tiene en mente a Bryan Gil".

Mani recuerda que Gil tiene ahora una cláusula de 35 millones y es una gran oportunidad. "Cuando renueve por el Sevilla, puede pasar a 100 o 150 y entonces será tarde”, sentencia.