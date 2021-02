El juez que ha reabierto los bares en Euskadi luce en su perfil de WhatsApp la frase "no más confinamiento"

Los bares y restaurantes reabren este miércoles en Euskadi. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco falló a favor de las asociaciones hosteleras que alegaban contra las restricciones que "se ha evidenciado que los bares y restaurantes no han causado el aumento de contagios" y atribuían la propagación de la COVID-19 "a la relajación de las medidas" en Navidad.

El perfil de Luis Garrido en WhatsApp / SER

La sala del tribunal que ha tomado esta decisión en contra de las medidas adoptadas por el Gobierno vasco es la misma que en agosto cuestionó las limitaciones a la hostelería y que en octubre recurrió la limitación de reuniones a seis personas porque decía que una comunidad no tenía capacidad para limitar derechos fundamentales. Eso llevó al Gobierno central a tener que aprobar el segundo estado de alarma.

El presidente de esta sala es un juez que se llama Luis Garrido. En su perfil de WhatsApp se puede leer: "No more lockdown" ("No más confinamiento"). Ese es el título de una canción de Van Morrison y la foto que acompaña esa frase en su red social es la del músico tocando el saxo. La Cadena SER ha podido hablar con el magistrado, que se declara muy seguidor de Morrison. Cuenta que tiene esa frase en su perfil desde noviembre, desde que se aprobó el segundo estado de alarma, y que podría tener esa canción “como cualquier otra” del cantante.

La canción No more lockdown ha sido compartida por algunos negacionistas durante la pandemia. El europarlamentario de Vox Hermann Tertsch la retuiteó hace unos días. El tema deja frases como estas:

No más encierros

No más extralimitaciones del gobierno

No más policías fascistas

Perturbando nuestra paz

No más tomas de nuestra libertad

Y nuestros derechos otorgados por Dios

Fingiendo que es por nuestra seguridad

Cuando realmente es para esclavizar

Garrido reconoce que coincide con algunas de las frases de la canción e insiste en que le gusta mucho la música de Morrison y que darle otra lectura es sacarle punta. “Soy seguidor, pero ser seguidor no es tener una fe. Hay párrafos que me parecen correctos y otros no”, explicaba a la SER mientras caminaba por la calle. No ha detallado cuáles con qué afirmaciones coincide.