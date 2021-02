Sanidad certifica que Salvador Illa no se ha vacunado contra el coronavirus

Fuentes gubernamentales certifican este jueves a la Cadena SER que el exministro de Sanidad y candidato a la Generalitat de Cataluña por el PSC a las elecciones autonómicas del 14 de febrero, Salvador Illa, no ha recibido una vacuna contra el coronavirus tal y como se ha especulado por parte de algunos medios de comunicación y políticos de otras formaciones como PP o Ciudadanos.

Sanidad ha confirmado a la SER que el exministro no ha sido vacunado contra el COVID-19 y que ese no fue el motivo por el que no se realizó el test COVID antes del debate televisivo de TV3.

Además, Fernando Simón ha sido cuestionado este jueves en rueda de prensa sobre la polémica. "Una persona vacunada no puede dar positivo en PCR, creo que no, aunque no soy experto. Una vez vacunado, no debería dar positivo en el PCR. Si que podría dar positivo en las pruebas de anticuerpos si estas detectan los anticuerpos que generan las vacunas, pero en las pruebas de infección, no", ha asegurado Simón.

Las explicaciones de Illa en la SER

"No me he vacunado, yo creo que eso todo el mundo lo sabe. Esas informaciones me han sorprendido. Yo he estado un año explicando a los españoles que hay que hacerse las PCR cuando se tienen síntomas o has estado en contacto estrecho con un positivo", argumenta y defiende la coherencia de sus actuaciones.

El exministro recuerda que en estos días ha acudido a otros muchos debates y que en todos se cumplían las medidas se seguridad e insistía: "No quiero ningún tipo de preferencia ni sobreactuación". Explica que, en el caso concreto del debate en TV3, "es falso" que los participantes hubieran acordado previamente hacerse la prueba.