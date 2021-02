Histórica final de la Copa de la Reina entre un invencible Barça en Liga y un Logroño con grandes ausencias

La Rosaleda será el escenario en el que el FC Barcelona y el EDF Logroño, quien pasa a la final por primera vez, se jueguen el título de la Copa de la Reina este sábado a las 17:30 horas. Esta gran cita del fútbol femenino es la correspondiente a la temporada 2019-20, que debido al parón por la pandemia por Covid-19 se ha visto retrasada.

Ambos conjuntos llegan al partido en dos situaciones muy distintas, que inclinan la balanza hacia el Barcelona como favorito para ganar el trofeo. Con un total de 48 puntos en la Liga y liderando la clasificación con una diferencia de siete puntos respecto al segundo en la tabla, el Levante, las culés llegan al encuentro sin ni una sola derrota en lo que va de temporada 2020-21. Eso sí, con cuatro partidos menos.

De lograr un pase histórico, a estar ausente

Las del EDF Logroño acuden a la final con importantes ausencias en el equipo. Una de ellas, la de Silvia Ruiz, que el pasado 1 de febrero, tras cinco temporadas en el club, la '6' del equipo fichó por el Deportivo Alavés. Además, llegan al encuentro tras un cambio de entrenador en diciembre, momento en el que se decidió destituir al ex del Málaga CF, Gerardo García León, por malos resultados con el club. Todo ello a pesar de ser quien elevó al equipo al conseguir el primer pase a la final de la Copa de la Reina en su historia, tras vencer al Athletic Club en semifinales en la tanda de penaltis (3-1).

El EDF Logroño celebrando el pase a la final de la Copa de la Reina. / Redes sociales / @edflogronofem

Javier Moncayo es quien está al frente del equipo como técnico del club logroñés desde entonces, y será quien luche contra el equipo de Lluís Cortés en el terreno de juego.

"Calor y apoyo" de la afición a distancia

Como en muchos de los eventos deportivos celebrados hasta la fecha, las también rivales en la Primera Iberdrola, no contarán con el apoyo de sus seguidores en las gradas. La jugadora del EDF Logroño, Carolina Marín, no se ha olvidado de su afición y les ha transmitido su agradecimiento por adelantado: "Este es un partido histórico y muy importante para el club. Aunque no estéis presentes en el campo vamos a sentir vuestro calor y vuestro apoyo y eso va a ser una clave para poder conseguir el título".

Asimismo, la blaugrana Marta Torrejón, una de las capitanas del equipo, ha hablado sobre la "ilusión" que le hace al Barça ganar esta final y piden a "todos los fans de Barça que nos animen desde sus casas". Si el Barcelona logra ganar al EDF Logroño significaría conseguir su séptima Copa de la Reina, y al mismo tiempo, Marta Torrejón se alzaría con su octavo título.