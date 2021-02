Otro error de Alisson 'Karius' que le cuesta caro al Liverpool

El equipo de Klopp no gana para disgustos en la Premier League. El Liverpool acumula ya tres derrotas consecutivas en la Liga inglesa y la mala racha por la que está pasando su portero, Alisson Becker, no ayuda. Salió el portero brasileño al terreno de juego con la intención de olvidar los dos goles que no pudo evitar ante el Manchester City, pero no pudo ser. Un error al no entenderse con Kabak, en su día de debut, acabó en un choque que acabó significando el segundo gol para el Leicester.

¡¿QUÉ HIZO LA DEFENSA DEL LIVERPOOL?! 😱 El tremendo error de Alisson y Kabak que provocó el gol de Jamie Vardy y la remontada del Leicester 💥#PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/IouU0zn9dr — DAZN España (@DAZN_ES) February 13, 2021

Para empezar, una falta lateral de Maddison igualó el marcador del encuentro en el 78. Poco menos de tres minutos después, Jamie Vardy fue el autor del segundo gol que adelantó a su equipo en el encuentro. El fallo que aprovechó el del Leicester se produjo cuando el portero del Liverpool decidió salir del área para despejar un balón largo.

Acción que ha sido muy comentada en redes sociales calificando al guardameta como 'Karius Becker' por la manera en la que el error del guardameta ha recordado al que tuvo Kairus en la final de la Champions ante el Real Madrid en 2018, en la que le regaló un gol a Karim Benzema al escurrírsele el alón de las manos.