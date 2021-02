Unos ladrones asaltan la casa de Carlo Ancelotti y se topan con una de sus hijas en el interior

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Everton, ha sufrido un robo en su casa, cuando dos hombres entraron en su propiedad en la tarde de este viernes.

Los asaltantes llevaban pasamontañas y no portaban armas, según comentó un portavoz de la policía de Merseyside.

Una de sus hijas estaba en el interior

Durante el robo, Ancelotti no se encontraba en su casa, pero sí una de las hijas del entrenador, que fue quien se encontró a los ladrones.

No ha habido ningún herido, según informan medios locales.

La policía de Merseyside está examinando las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad y ha pedido información a cualquier persona que haya visto algo, describiendo que los ladrones llevaban ropa negra y pasamontañas.

El técnico, ya más tranquilo, se está tomando la investigación con calma y esperando las pesquisas de las autoridades.

Ancelotti explica su viral celebración soplando una taza de té

El entrenador celebró el quinto gol de su equipo contra el Tottenham Hotspur en la FA Cup sin inmutarse y mientras soplaba su taza de té.

"Estaba bebiendo té porque me estaba congelando", dijo el técnico italiano este viernes en rueda de prensa.

"Después de 90 minutos casi ni podía hablar, así que pedí una taza de té y cuando Bernard marcó el quinto gol no lo celebré por dos razones: tenía una taza de té caliente en mi mano y además no sabía si el gol iba a subir o no porque podía ser fuera de juego", apuntó Ancelotti.

"Por eso estuve tan calmado, hacía muchísimo frío".