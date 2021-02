El tenista mallorquín Rafa Nadal ha reconocido que su situación "ha mejorado" después de la victoria ante el italiano Fabio Fognini (6-3, 6-4, 6-2) en los octavos de final del Abierto de Australia, y ha explicado que con la mejoría de sus problemas de espalda sí tiene "alguna opción" de ganar el Grand Slam oceánico.

"La perspectiva del torneo es diferente ahora a la de hace 5-6 días. La situación ha mejorado sin ninguna duda", reconoció tras el partido. "Ahora mismo la espalda ha mejorado sin ninguna duda y ahora sí que hay alguna opción. La realidad es que la preparación no ha sido la ideal. Puede ser que esté con un déficit comparado con otros, pero si me preguntan hace cinco días si firmaba estar en las condiciones que estoy ahora sin ninguna duda que te lo hubiera firmado con los ojos cerrados", explicó.

En este sentido, el balear reconoció que físicamente está "mucho mejor que hace dos días". "Me encontraba más rápido, me encontraba más resistente. Encima hacía mucho más calor y humedad que hace dos días, con lo cual ha sido un paso adelante en todos los sentidos. Necesito dar otro para jugar ante Tsitsipas con opciones reales. Mañana tengo otro día para entrenar y espero estar listo para hacer un buen entreno y hacer las cosas como tocan para llegar bien preparado", manifestó.

"Día a día las cosas van a mejor. Estoy en cuartos de final de un Grand Slam y al final esa es la realidad. Estoy entre los ocho mejores del primer torneo grande del año. Esto es una muy buena noticia para mí. Ahora está todo por ganar, nada que perder. Está todo por ganar para hacer un esfuerzo, jugar con alegría y con el espíritu competitivo que requieren estos partidos", prosiguió.

Por la vía rápida

Por otra parte, el de Manacor analizó el triunfo ante Fognini. "Me he encontrado a un rival que siempre me ha causado problemas y he conseguido encontrar la manera de ganar y de ganar en tres sets. Creo que el primer set ha sido muy positivo. Después es verdad que en algún momento me he cansado un poquito. Es lógico, porque a nivel físico uno se ve afectado cuando en 19 días no puede entrenar a la intensidad adecuada. A nivel de preparación también esto afecta. Partidos como el de hoy seguro que me ayudan a ponerme en forma de nuevo", subrayó.

Por último, recalcó la importancia de haber recuperado la fortaleza con su segundo servicio. "Saber que con el segundo saque estás mejor te ayuda a poder sacar mejor el primero, aunque hoy durante muchos momentos el porcentaje de primeros ha sido malo. Pero llevo 20 días sin sacar. Al menos ha empezado a funcionar, tengo mañana para entrenar otra vez un poquito el servicio", finalizó.