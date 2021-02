Pasan las semanas y la negociación por la renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid no avanza hacia buen puerto. Las posturas están enfrentadas y, por el momento, ninguna de las partes da su brazo a torcer. En tono irónico, Antonio Romero advirtió en la Barra Libre de SER Deportivos que el central español no enviará un burofax a la entidad blanca para comunicar su decisión de abandonar el club: "Ramos tiene un as en la manga, que es mandarle un burofax al Madrid, pero por ahí él no va a pasar. Y si eso pasara, no se dulcificaría la situación como ocurrió con Messi".

Antón Meana criticó la actitud que ha mostrado Sergio Ramos durante los últimos meses: "Ramos debe explicar que se quiere ir, llevamos desde febrero con este tema." El capitán blanco, pese a no desvelar públicamente sus intenciones, va dejando pistas sobre sus intenciones. Jordi Martí preguntó al resto de participantes de la Barra Libre si alguien creía que el central, que es "parte del escudo" madridista, iba a abandonar el club "por cuatro petrodólares".

"No se iría por cuatro petrodólares. En el fútbol casi siempre todo es dinero, pero no estamos hablando de un millón arriba o abajo. El cariño, en cualquier profesión, es el dinero", respondió Antonio Romero. Además, el narrador del Real Madrid en la SER aseguró que, a día de hoy, la renovación está "imposible".

La Superliga de los grandes

La RFEF explicó a la SER el nuevo proyecto de Liga que busca compatibilizar el campeonato doméstico con una renovada Champions League y que ya expuso Luis Rubiales en El Larguero. Al debatir sobre estos cambios en la organización del fútbol mundial, Miguel Martín Talavera se mostró indignado: "Este nuevo formato arrasa a los clubes pequeños y va contra la esencia del fútbol. Rubiales está trayendo el juego sucio de la UEFA a España. Si lo de ahora funciona, ¿por qué hay que tocarlo? Que los grandes se vayan, adiós".

Manuel Esteban advirtió a los clubes más poderosos que el reparto de los derechos televisivos puede sufrir consecuencias económicas: "A lo mejor lo que se encuentran los grandes es que las ofertas de las televisiones son muy inferiores". Antonio Romero se sumó a las críticas y subrayó que la UEFA está llena de "trincones con dietas desorbitadas". Asimismo, señaló que ha llegado el momento en el que no se puede "exprimir más para pagar más".