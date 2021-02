Una pareja quiere formar "la familia más numerosa del mundo" mediante gestación subrogada: ya tienen 11 hijos

Christina Ozturk tiene de 23 años y hace 6 años dio a luz a su primera hija. Más tarde conoció al que es hoy su marido, el empresario turco Galip Ozturk, de 56 años, y con él ha tenido diez hijos más pero sin estar embarazada de ninguno de ellos. Todos han nacido a través de gestación subrogada, el último, hace tan solo un mes.

La pareja asegura que desea tener la "familia más numerosa del mundo" y han bromeado en más de una ocasión en tener "105 hijos algún día". "No sé cuántos serán al final, pero ciertamente no planeamos detenernos en 10", asegura en declaraciones a Daily Star. "No estamos listos para hablar sobre el número final. Todo tiene su momento".

Viven en la ciudad costera de Batumi, en Georgia, donde la gestación subrogada es legal. Planean gastarse alrededor de 900.000 euros ya que, según explican, cada uno de sus hijos les ha costado unos 8.000 euros.

Christina se ha convertido en toda una influencer. Tiene un blog y bajo el perfil de batumi_mama en Instagram, muestra cómo es el día a día con sus 11 pequeños. También cuenta cómo enfocan su marido y ella distintas situaciones: "A veces me preguntan si no me afecta el hecho de que mi marido y yo tengamos nacionalidades diferentes, ya que nos criamos en familias con bases y tradiciones radicalmente diferentes. Por supuesto, esto deja una cierta huella, mi esposo creció en las tradiciones islámicas, por lo que tiene una cierta visión de varias cosas. Pero como dijo el profeta Muhammad: "Lo mejor que un padre puede otorgarle a su hijo es una buena educación", dice en una de sus publicaciones.