"Me parece vergonzoso que haya mujeres así": tensión en 'First Dates' con una cita que no acaba nada bien

Las citas a ciegas tienen sus ventajas y desventajas. Por una parte pueden ayudarte a conocer gente nueva y descubrir nuevas formas de entender el mundo y, por la otra, que la persona con la que hayas quedado sea completamente opuesta a lo que estabas esperando. Y esto es lo que ha pasado en el último programa de First Dates, en el que Adrián e Idayret han demostrado que tienen una forma de comprender la realidad completamente distinta.

Adrían llegaba al restaurante de First Dates explicando que le gustaban las mujeres latinas. Por esa misma razón, y después de someterle al cuestionario previo de compatibilidad, el equipo decidía sentarle a cenar con Idayret. A pesar de que la cita comenzó bastante bien, hablando sobre intereses comunes y haciendo alguna que otra broma, todo comenzó a torcerse en cuanto empezaron a hablar sobre el dinero y el trabajo.

Después de que Adrián le preguntara a su cita dónde se veía viviendo en un futuro, Idayret le explicó que le encantaría vivir en Estados Unidos. A pesar de que no sabe inglés, la joven reconocía que algún día acabará viviendo allí. Esto llevaba a Adrián a preguntarle a su cita sobre su vida laboral. Una pregunta que, sin duda alguna, marcaría el resto de la cita entre ambos. Y es que, tal y como explicaba la joven, siempre ha sido mantenida por sus novios: "Me han facilitado todo y no he tenido la necesidad de trabajar".

A pesar de reconocer que alguna vez ha trabajado por aburrimiento, principalmente para las empresas de las que fueron sus parejas, la joven reconoce que no le molesta ser mantenida por otra persona. Una respuesta que alteraba a Adrián, quien reconocía sentir lástima por su cita: "Tienes que valerte como mujer, no tienes que depender de un hombre". En declaraciones a cámara, el joven demostraba su malestar y se preguntaba si Idayret era una mujer de verdad: "Me parece vergonzoso que haya mujeres así, que dependan de alguien, que si no tienen a nadie no son nada".

"Los españoles son tacaños"

Por esa misma razón, y después de ver que su forma de entender el mundo era completamente opuesta, Adrián quiso acabar la cita cuanto antes. Después de terminar la cena, ambos se sentaron para valorar la cita y determinar si tendrían una segunda o no. Y, como no podía ser de otra manera, ambos dijeron que no. Después de explicar que la cita ha sido bastante aburrida, ambos reconocían que no tienen nada en común.

Antes de abandonar el restaurante, Adrián acusó a su pareja de machista y le volvió a recordar a su cita que no debería depender de ningún hombre: "Deberías hacerte valer porque, si no lo haces, vas a tener problemas en un futuro". El joven cerraba la cita asegurando que era una interesada y Idayret respondía que era su forma de ver el mundo y que, bajo su punto de vista, los españoles eran unos tacaños por no querer mantener a sus parejas.