"Es destacable 100%": Rubén revela en 'First Dates' su truco para ligar en la primera cita

Enfrentarse a una cita a ciegas puede ser más complicado de lo que parece. Y es que, si la conversación no fluye desde un primer momento, la velada estará condenada al fracaso. Y si no, que se lo pregunten al vigilante de seguridad Diego, quien abandonaba hace unos días el restaurante de First Dates después de no consiguiera entablar una conversación con su pareja Diana: "Me voy a ir, ¿vale? No estoy a gusto y no me salen las palabras. No hemos coincidido en nada. Eres una chavala muy agradable, pero no fluye, nos estamos bloqueando y es mejor así".

Por esa misma razón, procura tener temas sobre los que hablar con tu pareja antes de enfrentarte a una cita de estas características. Esa la filosofía de vida de Rubén, quien ha reconocido tener una estrategia clara a la hora de entablar una conversación por primera vez con una mujer. Así lo ha dado a conocer en el programa de citas dirigido por Carlos Sobera, donde ha empleado algunas de sus técnicas favoritas para ganarse el corazón de Amaya.

"¿Te gustan los koalas?": la pregunta definitiva para ligar en una primera cita

Después de las pertinentes presentaciones, Rubén y Amaya comenzaban a romper el hielo hablando sobre música. Después de varios minutos charlando sobre sus gustos musicales, la pareja decidía conocerse mejor y preguntarse por relaciones anteriores. Mientras que Rubén explicaba que había salido hace tan solo unos meses de una relación de nueve años. Amaya le contaba que lo había dejado recientemente con su última pareja porque sentía que no podía confiar en él.

Tras este momento incómodo, y dado que no sabía sobre qué hablar, Rubén decidió preguntarle a su cita si le gustaban los koalas. Después de que Amaya reconociera que le gustaban, el comensal sacó todo su armamento y recurrió a su truco definitivo para ligar en una primera cita. Como si fuera un robot, el joven comenzó a explicar que estos animales eran los héroes del pueblo porque se comen las hojas del eucalipto.

"La pregunta de los koalas es clave para romper silencios incómodos y ganarse a una mujer en una primera cita"

Después de explicar que las hojas de eucalipto son ácidas, y que en caso de caer al suelo pueden pudrir todo lo que crece a su alrededor, Rubén alabó la labor del koala a la hora de preservar el medioambiente. Una conversación sin mucho sentido que explicaría más tarde frente a las cámaras del programa: "Al principio sí que utilizaba la información de los koalas para romper silencios incómodos y ganarme a una mujer en una primera cita".

El joven ha asegurado que nadie te habla sobre koalas en una primera cita y que, el hecho de hacerlo, puede darte puntos positivos por tu originalidad. A pesar de que reconoce que ya no lo utiliza para ligar, lo cierto es que le ha funcionado. Después de terminar la cita, tanto Rubén como Amaya han dicho que les gustaría tener una segunda cita.