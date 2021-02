El exazulgrana Rivaldo se ha erigido como la imagen de la desazón en el barcelonismo después de la contundente derrota sufrida a manos del Paris Saint-Germain (1-4) en la ida de octavos de la Champions League. De sus críticas, profundas y apuntando a varios frentes del FC Barcelona, uno de los pocos que se salvan es Leo Messi. Este resultado, además, está convencido de que ha acelerado una salida que podría concretarse a coste cero este verano.

"Esta goleada ante el PSG será con casi toda probabilidad el último partido de Messi en Champions con el Barcelona en el Camp Nou", afirmó, tajante, antes de adelantar el próximo destino del argentino. "El Barcelona no puede dar a Messi la posibilidad real de luchar por ningún título importante. Su futuro será el PSG, más todavía viendo su exhibición en el Camp Nou. Es un equipo que sí le puede dar opción de seguir ganando títulos", insistió Rivaldo, haciendo referencia al alto precio del último varapalo culé.

En medio del desastre, el brasileño exime de responsabilidades a Messi: "Está por encima de sus treinta años asumiendo todavía la responsabilidad del equipo. Y para colmo, esta temporada ha visto como su mejor compañero, Luis Suárez, se ha marchado en una venta incomprensible que ha servido para hacer más fuerte que nunca al Atlético de Madrid", incluyó, dolido por la gestión que ha llevado a cabo la directiva del Barça en los últimos tiempos.

"El Barcelona no tiene plantilla"



Entre los señalados tampoco se encuentra el entrenador azulgrana, Ronald Koeman: "Leo críticas a Koeman por poner a Piqué. Pero cómo no lo iba a poner, si no tiene buenos jugadores para ocupar ese puesto. Normal que pusiera inmediatamente a Piqué, aunque no haya alcanzado su nivel competitivo", añade el exfutbolista, que asegura que en la actualidad "el Barcelona no tiene plantilla". "No puede rotar cuando no están los mejores. Lo contrario le ocurre al PSG, que jugó sin Neymar y Di María y sin embargo sacaron un once potentísimo", destacó, como el colmo del declive en las capacidades del equipo catalán.

Otras lecturas de Rivaldo a colación del Barça-PSG son el "aviso" que supone para Real Madrid y Atlético, los dos españoles que restan por disputar su ida en esta ronda, o el golpe sobre la mesa de Kylian Mbappé, a quien ya califica como "firme candidato a ganar el Balón de Oro".



Para mitigar la crisis culé, Rivaldo muestra su apoyo público a Joan Laporta, con quien coincidió en su etapa como jugador, aunque ya tira la toalla cuando le mencionan un hipotético volteo a la eliminatoria en París. "No hay ni un jugador de la plantilla que crea en la remontada. Es imposible darle la vuelta”, sostuvo en sus análisis como embajador de Betfair. El encuentro en el Parque de los Príncipes tendrá lugar el próximo 10 de marzo en unas condiciones muy desfavorables para los barcelonistas.