El uruguayo Luis Suárez se ha convertido en uno de los nombres propios de LaLiga 2020/2021 a base de goles con el Atlético de Madrid. Sus 16 dianas en 18 jornadas han aferrado al delantero con fuerza en la élite del fútbol después de una salida del FC Barcelona por la puerta de atrás. Sin embargo, el propio Suárez ha revelado cómo su idilio con la portería rival no siempre fue así.

"Siempre me caractericé por ser cabeza dura", admitió el uruguayo en una entrevista con ESPN en la que apuntó cómo ha podido impulsar su carrera gracias a su 'cabezonería'. "Cuando intento algo dos, tres, cuatro veces y no me sale, no soy de esos jugadores que va a bajar la cabeza o que desaparece. Yo voy a seguir intentándolo porque fue mi forma de ser desde chico", comentó, echando la vista 16 años atrás.

"Entrenadores que tuve, como Martín Lasarte, contestaban 'pero no miren los goles que está errando el chiquilín que tiene 18 años, que erra 7 u 8, miren que a la tercera o cuarta él sigue insistiendo'", señaló Suárez, que incidió en que ya por aquel momento sus técnicos apreciaban que "son cosas que le van a hacer llegar lejos”.

Celebración de Luis Suárez con la Selección Uruguaya / Getty Images

Su 'segunda juventud' está poniéndose de manifiesto en el Atlético, cosa que ni el propio delantero "esperaba". "Lo estoy disfrutando muchísimo y estoy agradecido porque tanto el cuerpo técnico como los compañeros creen en mí, confían y eso es algo que uno intenta pagar con goles o con lo que sea", reflejó en esta misma charla, para pesar de quienes le veían un futuro temprano en la MLS.

"Me sigo viendo disfrutando del momento que estoy viviendo hoy en la élite del fútbol. Estando en el Atlético sigues estando en la élite del fútbol. Algunos no creían que podía llegar a seguir estando y sigo con las mismas ganas. Espero seguir este, el próximo año y los que sean compitiendo al máximo, hasta que uno sea consciente de que hasta ahí llegó", advirtió Luis Suárez, motivado en esta nueva etapa por la mano de Diego Pablo SImeone.