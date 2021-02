"El trabajo del director deportivo es estructurar el club, no solo fichar", ha explicado esta mañana Andoni Zubizarreta en el Què T'hi Jugues! de SER Catalunya. Siguiendo esta premisa, por ejemplo, se fraguó el fichaje de Ter Stegen, que llegó al Barcelona gracias al trabajo de "un departamento especial de porteros" creado específicamente para encontrar guardametas que encajasen en un determinado perfil. Por este mismo motivo llegó el alemán y no Courtois: "Siempre dije que Courtois sería uno de los mejores porteros del mundo, pero el perfil Barça necesita otra cosa".

TEST RÁPIDO En el tramo final de la entrevista Zubizarreta se ha sometido a un breve test del 'Què t'hi Jugues!', de entre las preguntas y respuestas, aquí tres destacadas: ¿Ve al Barça con opciones de ser campeón de Liga? "Sí". ¿Ve al Barça con opciones de eliminar al PSG en Champions? "Sí". ¿Cree que Koeman va a triunfar en el Barça? "Ya lo está haciendo".

A juicio de Zubizarreta, de la función del director deportivo "hay un montón de cosas que quedan resumidas en si fichó a éste o a otro, queda la conclusión y no el proceso". Y en las conclusiones de su paso por Barcelona sale inevitablemente el nombre de Luís Suárez, quizá uno de los grandes aciertos de su gestión en Arístides Maillol.

Sin embargo, ha explicado que el uruguayo no fue la primera opción, sino el plan B tras la incorporación frustrada del Kun Agüero, y que su fichaje no generó unanimidad: "Su llegada, tras el mordisco anterior, no fue fácil, la gente me decía que no era ADN Barça o que no tenía movilidad. Al final, con su trabajo y calidad se integró en el juego del equipo y con Leo y Ney".

El futuro de Messi

Con Messi, Suárez encontró una compenetración que esta temporada se ha convertido en rivalidad. Como el Barça, el argentino está yendo de menos a más y, según Zubizarreta, su implicación es total: "Cuando el Barça empata en el partido de Copa en Granada o marca Trincao el otro día, veo que celebra los goles con una intensidad como si fuera hace tres años".

Pero, aunque su nivel promete cada vez más certezas en el campo, su futuro se mantiene como una incógnita: "Es una cuestión suya, tiene derecho a elegir y no tiene que ser fácil", ha dicho Zubizarreta, y también ha negado el aura de indomable que algunos atribuyen a Messi: "Tratar a Leo no es difícil, al revés, es un futbolista futbolista". Sea como sea, seguro que en su decisión tiene peso la irrupción de Pedri, un socio inesperado que, según Zubizarreta, "si se hubiese llamado Pedrinho habría costado 50 millones".