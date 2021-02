Florentino Pérez a Hierro, en 'el motín del Txistu': "No me des con el dedito, que yo no soy un árbitro"

Este mes de febrero podremos ver en ESPN el primer capítulo de la serie Galácticos, que recuerda el Real Madrid de principios del siglo XXI, el Real Madrid de los galácticos.

Uno de los momentos del documental recuerda el conocido como 'el motín del Txistu', un conflicto entre la plantilla y su presidente, Florentino Pérez, en la cena de celebración del título de liga cosechado en la temporada 2002/2003.

Ahora ESPN ha sacado un avance de dicho episodio. En él, Joaquín Maroto, compañero del Diario AS, que en aquella época de director de comunicación del Real Madrid, dice: "Le montaron un motín a Florentino (...) Fernando (Hierro) le dice (Maroto hace el gesto de darle con el dedo en el pecho), 'no vamos a ir a la recepción del Ayuntamiento'. Florentino le dice, ‘a mí no me des con el dedo, que yo no soy un árbitro…".

Sobre esto, se ve como Fernando Hierro explica: "Yo era capitán, llevaba mucho tiempo en el club... Yo hice lo que tenía que hacer, defender a la familia".

Para Fernando Morientes, “como ya había tensión, cualquier pequeño detalle se buscaba un problema. Había un problema de que no podíamos subir a la Cibeles… pues si no podíamos subir, pues no vamos…".