Varias comunidades flexibilizan sus restricciones tras un descenso en la incidencia de casos de COVID-19

Después de que la incidencia acumulada en España -casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes diagnosticados en los últimos 14 días- se haya reducido hasta menos de 300 por primera vez desde el 5 de enero, diversas comunidades han tomado la decisión de flexibilizar algunas de las restricciones impuestas para controlar la expansión del coronavirus.

Pese a que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha pedido prudencia en el proceso de desescalada para no convertir las próximas semanas "en un infierno", varias regiones -como Castilla-La Mancha, Extremadura o Cantabria- han decidido relajar las medidas frente al SARS-CoV-2.

Y es que un total de ocho comunidades autónomas -Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja- se situaron fuera del riesgo extremo este viernes, al descender la incidencia acumulada por debajo de los 250 casos por cada 100.000 habitantes.

De hecho, en este momento, aunque la mayoría mantienen el cierre perimetral -solo Canarias, Baleares, Madrid y Extremadura no lo tienen impuesto-, algunas regiones han abierto la mano a moverse entre municipios, como Castilla y León o Murcia.

Mientras, en Mallorca se reabren los centros comerciales, en Galicia el comercio recupera su horario habitual hasta las 21:30 horas con la mitad de aforo y en Extremadura se amplía hasta las diez de la noche el cierre del comercio. Además, Cantabria vuelve a abrir sus establecimientos y permite el uso de algunas zonas comunes y Castilla-La Mancha amplía el aforo en la hostelería y la asistencia de público a eventos deportivos.

Por contra, se mantiene firme la Comunidad Valenciana que reitera que, al menos hasta el 1 de marzo, tiene fijado el cierre total de la hostelería y centros deportivos y a las 18:00 horas el del comercio no esencial. Los grupos sociales están limitados a 2 personas en espacios de uso público, tanto cerrados como el aire libre. En domicilios, solo convivientes.

Estas son algunas de las autonomías que han modificado sus restricciones en las últimas horas:

Cantabria

Cantabria flexibiliza desde este sábado las medidas restrictivas que estaban en vigor desde el pasado 16 de enero en el ámbito laboral, comercial, cultural y deportivo, una vez "consolidado" el nivel de riesgo 3 (alto) en la comunidad autónoma. No obstante se mantendrá el cierre a las 21:30 horas de todos los establecimientos comerciales, así como el de interior de locales de hostelería.

Este fin de semana ya podrán volver a abrir al público todos los establecimientos, locales comerciales y de servicios, así como centros y parques comerciales de más de 400 metros cuadrados. Además, se permitirá de nuevo el uso de las zonas comunes y parques de los centros comerciales.

Respecto a la cultura, los aforos se amplían hasta el 50 por ciento en bibliotecas, museos, monumentos y otros equipamientos culturales como cines teatros, auditorios o cualquier establecimiento o recinto destinado a actos y espectáculos culturales.

En el ámbito laboral, volverán a ser utilizables las salas de descanso y estar; comedores y salas de reuniones, así como los vestuarios. En cuanto a las actividades deportivas, se mantiene la limitación de practicar deporte en espacios cerrados hasta que se consolide el nivel 2 de alerta.

En el caso de los entrenamientos, competiciones o eventos que se celebren en instalaciones deportivas podrán desarrollarse con público siempre que este permanezca sentado y que no se supere un tercio del aforo permitido, con un límite máximo de 1.000 personas, "tratándose de actividades al aire libre, y quedando prohibida su celebración en lugares cerrados". No obstante, en aquellas instalaciones deportivas al aire libre cuyo aforo sea superior a las 3.500 plazas, el aforo máximo será del 20 por ciento.

Además, se levanta la prohibición de celebrar actos multitudinarios, es decir, de más de 300 personas, aunque seguirá siendo preciso una evaluación del riesgo del evento y autorización previa de Salud Pública.

Lo que por el momento aún continúa vigente es el cierre de todos los establecimientos comerciales a las 21:30 horas, el cierre interior de todos los locales de hostelería y restauración, así como el cierre total de casinos, establecimientos y salones de juegos, recreativos y locales de apuestas.

Castilla-La Mancha

El Consejo de Gobierno extraordinario de Castilla-La Mancha celebrado este sábado ha acordado relajar las medidas de nivel 3 vigentes en toda la Comunidad Autónoma, de manera que a partir de este domingo, 21 de febrero, la región pasa a nivel 2 salvo once localidades.

Las visitas y salidas a residencias se permitirán pero de manera controlada, aumentan los aforos en hostelería y superficies comerciales, se abren cines y teatros, pero se mantiene el toque de queda a las 22 horas, las reuniones en 6 personas y se mantiene el cierre perimetral regional.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, quien en rueda de prensa ha explicado que la relajación del toque de queda aún no se ha aplicado, pues es algo que va ligado a la movilidad, y por el momento hay comunidades autónomas que no han bajado su incidencia acumulada.

Cataluña

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) ha publicado este sábado la prórroga de la casi totalidad de las restricciones para hacer frente al coronavirus, relajando solo aquellas relacionadas con las extraescolares, el deporte escolar y el ocio educativo. La resolución explica que estas medidas entrarán en vigor el lunes, cuando vencen las actuales, y se alargarán hasta el 1 de marzo.

En cuanto a las actividades extraescolares, "se equiparan a las condiciones de ejercicio de la actividad deportiva federada" y no tendrán que limitarse a un máximo de seis personas. Por otro lado, "se autorizan y regulan las condiciones de ejercicio" del deporte escolar, así como las actividades del ámbito del ocio educativo dirigidas a niños escolarizados de educación infantil y primaria.

Las demás medidas, como el toque de queda de 22:00 a 6:00 horas, el horario de apertura de la hostelería, el cierre del comercio los fines de semana y el confinamiento comarcal, se mantienen.

Extremadura

Extremadura aplicará a partir de este sábado una flexibilización de las restricciones, aunque mantiene el nivel de alerta 4. Con esta decisión, la región permitirá la ampliación del horario de la hostelería, el ocio y el comercio hasta acompasar el cierre con el toque de queda, establecido a las 22:00 horas.

En relación a las reuniones en espacios públicos y privados, se permite un máximo de seis personas, excepto convivientes, trabajo o cumplimiento de deber legal. Asimismo, no se podrán celebrar fiestas, desfiles, procesiones, romerías ni otros eventos o actividades populares similares.

En los locales comerciales minoristas no se podrá superar el 30 por ciento del aforo y en los parques y centros comerciales se establece un límite de aforo del 30 por ciento en sus zonas comunes y en cada uno de los establecimientos comerciales situados en ellos.

En cuanto a los establecimientos en que esté permitido el consumo dentro del local, no se podrá superar el 40 por ciento del aforo, y en los locales con terrazas al aire libre autorizadas, el porcentaje de ocupación no podrá superar el 50 por ciento de las mesas permitidas. Respecto al límite máximo de personas en la mesa o agrupación de mesas será de cuatro personas (salvo que se trate exclusivamente de convivientes).

Asimismo, la ocupación en las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos no podrá superar el 35 por ciento del aforo, mientras que en la ocupación de los usuarios en bibliotecas y archivos no podrá superar el 50 por ciento del aforo. En monumentos, museos o salas de exposiciones no se podrá superar el 40 por ciento del aforo autorizado y los grupos no podrán exceder de 10 personas, salvo si son grupos organizados con cita previa concertada. Mientras, en cines, teatros, auditorios, circos y similares se deberá contar con butacas preasignadas y no se podrá superar el 50 por ciento del aforo autorizado.

En lugares de culto, el aforo será del 40 por ciento y no se permiten las muestras físicas de devoción, como el contacto físico con las imágenes y se recomienda evitar los cantos, recomendando en su lugar el uso de la música pregrabada. Asimismo, en velatorios y entierros, se permite un máximo de 10 personas en espacios al aire libre y en espacios cerrados, y un máximo de 15 en la comitiva para el enterramiento o en la despedida.

Madrid

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado este sábado la orden de la Consejería de Sanidad que incluye el levantamiento de restricciones del Ejecutivo regional en 31 zonas básicas de salud y 7 localidades a partir del lunes, así como la implantación en dos zonas básicas, y la habilitación de espacios para la vacunación.

Además, la región ya flexibilizó el jueves algunas de sus medidas para luchar contra la pandemia, al retrasar el comienzo del toque de queda de las 22:00 a las 23:00 horas y permitir el cierre de la hostelería a esa misma hora en lugar de a las nueve, aunque no podrán admitir nuevos clientes a partir de las diez de la noche.