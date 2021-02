Atlético y Chelsea se miden este martes en la ida de los octavos de final de la Champions y un hombre sabe lo que es disputar esa competición con las camisetas de los dos clubes. Se trata del brasileño Filipe Luis, que al término de la temporada 2012-13, después de llegar a la final a las órdenes de Diego Pablo Simeone se fue junto a Diego Costa al equipo dirigido por entonces por José Mourinho.

El lateral izquierdo fue protagonista hace unos días por sus declaraciones sobre el Cholo en una entrevista publicada en O Globo. Filipe Luis aseguraba que a Simeone "no le resulta fácil relacionarse con los jugadores". De hecho, decía que "no es el mejor" técnico en esta faceta.

Este lunes ha vuelto a hablar sobre el técnico argentino insistiendo en que "no es fácil" jugar para él. "No tiene corazón", dice tajante en una entrevista al Daily Mail. "Nunca se dice a sí mismo: 'Oh, qué lástima, pobre jugador, necesito hacer esto o aquello'. No. Él decide lo que tiene que decidir únicamente para ganar", asegura el futbolista del Flamengo.

A algunos les molesta mucho que el Atleti sea líder. Tienen que crear polémica con una entrevista en que alabo al Cholo, el mejor entrenador que he tenido, y que es como un padre para mí. Qué pena. #AupaAtleti — Filipe Luis (@filipeluis) February 22, 2021

En esta ocasión, Filipe Luis se encarga de recalcar en la entrevista lo positivo que resulta trabajar con esta mentalidad que utiliza el técnico del Atlético: "Yo era un lateral que carecía de confianza en diciembre cuando llegó y el mejor lateral izquierdo del mundo en enero. Él es la única persona que ha logrado obtener eso de mí". En las redes ha querido insistir todavía más y aclarar que sus palabras no son una crítica hacia el técnico que considera como "un padre" para él. Lo mismo dijo tras las críticas recibidas por su entrevista en O Globo: "Fue como un padre y un amigo".

"Solo juegas bien para mí"

Además, cuenta cómo una conversación con él le hizo regresar al Calderón tras su breve estancia en el Chelsea. "Simeone me dijo: 'Vuelve, vamos a volver a ganar y necesito un lateral como tú'. Volví y jugué bien y me dijo: 'Mira, solo juegas bien para mí. Tenías que volver a jugar bien otra vez'. Me sacó lo mejor de mí. Él sabía cada centímetro de mi cerebro", añade.

Filipe Luis, en un partido del Atlético en 2012. / Getty Images

Esa conversación fue muy posterior a otra que mantuvo con Mourinho cuando se dio cuenta de que no le sería fácil hacerse con el papel de lateral titular en el costado izquierdo en el equipo del portugués. "Cuando estaba en el banquillo para el primer partido de la temporada llamé a la puerta de la oficina de Mourinho y le dije: '¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué no me dejaste en el Atlético?' Dijo que no se sentía tan seguro defensivamente conmigo en el equipo como lo hizo con Azpilicueta".

El brasileño reconoce en la entrevista que decidió irse pronto del Chelsea porque se sintió traicionado después de ser suplente en la final de la Copa de la Liga cuando había jugado todos los partidos en esa competición. "No quería trabajar para Mourinho una temporada más", asegura. Y considera que no solo él se sentía así. Como ejemplo cita al egipcio Mohamed Salah, del que dice que en los entrenamientos era "como Messi". Sin embargo, en la temporada 2014-15, el delantero acabó saliendo a la Fiorentina.