"Mi vida ha sido un auténtico privilegio": la reflexión final de Pau Donés en su entrevista con Jordi Évole

Varios meses después de emitirse en los cines de toda España, La Sexta ha estrenado este domingo Eso que tú me das. Un documental, presentado por Jordi Évole, en el que el periodista catalán entrevista al cantante Pau Donés apenas dos semanas antes de su muerte. Y es que, cuando el vocalista de Jarabe de Palo supo que no le quedaba mucho más tiempo de vida, decidió concederle una última entrevista a Évole para hablar sobre la vida que deja, sobre su muerte y sobre cómo será el mundo cuando ya no esté.

Entre otras cosas, el periodista y el cantante hablaron sobre la trayectoria de Pau Donés. Sobre su familia, sobre todas aquellas personas que le han acompañado hasta el final de sus días y sobre la importancia de vivir cada día como si fuera el último. Pero no solo eso. Durante esta entrevista también se tocaron temas aparentemente más incómodos, pero que el cantante no tuvo miedo a profundizar. Desde cómo será su entierro hasta cómo le gustaría morir o los planes que deja sin realizar por el hecho de no poder vivir más.

La reflexión final de Pau Donés: " Lo que me ha dado la vida es estupendo"

Después de tocar cada uno de estos temas, y cuando la entrevista llegaba a su fin, Jordi Évole le pidió que hiciera una reflexión final contándole al mundo todo lo que le apeteciera: "No sé si te he preguntado lo que tú querías que te preguntase y, sino es así, me gustaría que ahora pudieras decir lo que quisieses". Por esa misma razón, el artista decidió cerrar la entrevista despidiéndose de todas aquellas personas que le han acompañado a lo largo de su vida.

"Tenía ganas de irme diciendo, a todas esas personas que me están escuchando, que muchas gracias por todo, que es un poco lo que digo en el disco", explicaba Pau Donés. Durante estos últimos años, principalmente desde que anunciara su enfermedad, el artista recibió el cariño de millones de personas hasta su último día. Por todo ello, el cantante de Jarabe de Palo quería despedirse del mundo dando gracias a todas ellas y a la vida: "Lo que me ha dado la vida es estupendo y entonces lo quiero agradecer. A la vida en general, gracias por todo, he estado muy bien, lo he pasado muy bien".

"Con lo que he vivido tengo suficiente, estoy más que agradecido"

El artista reconocía durante su entrevista que tuvo días más duros y otros más fáciles, como todo el mundo. Sin embargo, Pau Donés decidió quedarse con los mejores momentos y dar las gracias por cada uno de ellos: "Le agradezco la vida a todo el mundo". De hecho, y como no sabía a quién poner en los agradecimientos del disco, decidió poner a todas aquellas personas que le han ayudado a que su vida fuera una auténtico privilegio.

Por todo ello, y a pesar de que se muriera con tan solo 53 años, el artista ha asegurado que ya había vivido lo suficiente: "Yo con lo que he vivido tengo más que suficiente, estoy más que agradecido". Apenas dos semanas después de esta entrevista, en la que el cantante reconocía que le hubiera gustado vivir toda una vida más, fallecía como consecuencia de un cáncer de colon.