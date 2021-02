"Me gustaría que me tuvieran respeto": Pau Donés explica cómo quería ser recordado tras su muerte

La Sexta ha emitido este domingo Eso que tú me das. Un documental, que se estrenaba el pasado 30 de septiembre en los cines de toda España, en el que el periodista Jordi Évole entrevistaba al cantante Pau Donés apenas dos semanas antes de morir a los 53 años como consecuencia de un cáncer de colon. Una entrevista en la que ambos hicieron un repaso a la vida del vocalista a través de algunos de sus momentos clave. Desde su éxito con temas como La Flaca o Depende, hasta la relación con su hija.

A sabiendas de que no le quedaba mucho tiempo de vida, una de las razones principales por las que esta entrevista se llevó a cabo, el periodista aprovechaba la charla para preguntarle cómo le gustaría ser recordado cuando ya no esté. No solo por parte de los millones de seguidores y seguidoras que tenía en todo el mundo, sino por el universo de la música al que ha pertenecido durante estas últimas décadas.

"Me gustaría que me tuvieran respeto"

En un primer momento, Pau Donés aseguraba que le daba igual cómo le recordasen: "Como quieran". Sin embargo, y después de pensar un poco más su respuesta, el cantante reconocía que le gustaría que sus compañeros de profesión le tuvieran respeto cuando ya no estuviera. Que le recordaran como a un músico que se ha dedicado a hacer canciones bonitas y que las ha hecho, sobre todo, con honestidad.

En una industria en la que los beneficios económicos priman sobre cualquier otra cosa, el cantante ha reconocido que siempre ha cantado porque ha tenido necesidad de comunicarse con la música. Por todo ello, Pau Donés reconocía durante la entrevista con Jordi Évole que le gustaría ser recordado por todo su trabajo y dedicación a una profesión a la que estuvo ligado durante más de dos décadas como vocalista de Jarabe de Palo.

Pau Donés quiere que le recuerden por sus canciones

¿Y cómo le gustaría que le recordara los millones de seguidores y seguidoras que tenía en todo el mundo? En esta ocasión, el artista reconocía que no le gustaría que le recordaran por su persona, sino por sus canciones. Que la gente se ponga uno de sus temas y que disfrute con ella. Que ría con canciones como Bonito, que llore con Eso que tú me das o que se sorprenda con Depende. Un sinfín de éxitos que han convertido a Pau Donés en uno de los artistas más reconocidos de las últimas dos décadas en nuestro país.

Varias semanas más tarde, Pau Donés fallecía a los 53 años como consecuencia de un cáncer de colon. Sin embargo, su recuerdo continúa vivo gracias al documental de Jordi Évole y a cada una de las canciones que nos ofreció durante estas últimas dos décadas.