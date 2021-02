Podemos arremete contra la instrucción del juez del 'caso Neurona' y pide "garantías"

Podemos responde a las últimas actuaciones del juez Juan José Escalonilla por el Caso Neurona. En un escrito presentado este lunes ante el Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, la defensa de la formación morada cuestiona que el juez del denominado 'Caso Neurona' mantuviera el secreto de las actuaciones de la pieza separada que investiga los movimientos financieros de la consultora mexicana Neurona con Podemos y el exdirigente Juan Carlos Monedero.

Según argumenta el escrito, al que ha tenido acceso la Cadena SER, la jurisprudencia obliga a exponer las razones del mantenimiento del secreto y en este caso fue "nula o muy deficitaria" ya que los "datos de las transferencias bancarias son prácticamente imposibles de manipular. Difícilmente puede desvirtuarse, cancelarse o retrotraerse una transferencia de las diligencias de investigación interesadas".

El juez decretó el secreto de las actuaciones el pasado 9 de septiembre por dos posibles delitos de blanqueo y de financiación ilegal de partidos políticos. Un auto al que el Ministerio Fiscal respondió con que por el momento apreciaba "única y muy provisionalmente, indicios de delitos electoral y de falsedad documental" y el juez, mediante nuevo auto fechado el 21 de septiembre, desautorizó a la UDEF a practicar diligencias tales como acceder al fichero de Titularidades financieras.

En este sentido, Podemos sostiene que hasta ahora los investigados han declarado "sin indicios, a ciegas" al no conocer el contenido de la causa bajo secreto y durante un plazo, cinco meses, en el cual "las personas investigadas han acudido a declarar en el ejercicio pleno (o no tanto) de su derecho a la tuleta judicial efectiva y en la confianza legítima de que lo actuado en el procedimiento era lo que obraba en la causa", dice el escrito. Y critica que investigaran "en paralelo nuevas hipótesis policiales sobre hechos que no han podido ser sometidos a contradicción por las defensas".

Examinadas las actuaciones, continúa, "comprobamos que se iniciaron por una alerta" de una transferencia bancaria supuestamente sospechosa, que habiendo sido realizada hace mas de un año y medio atrás, merecían ahora la atención y el estudio urgente por parte de la UDEF", en referencia al pago de 26.200 euros por parte de Juan Carlos Monedero desde la firma Neurona Consulting que la policía tacha de posible factura falsa.

La formación morada carga también contra la UDEF porque en su informe "parte de la conclusión a la que quiere llegar, que exista un nexo entre una factura que ya se presume elaborada 'ad hoc' y la constitución de una sociedad en el marco de la campaña de las elecciones generales del 28-A. Nexo que todavía se desconoce". E insiste en que el 30 de diciembre de 2018, fecha de emisión de la factura de Juan Carlos Monedero por 30.00 dólares a Neurona Consulting, "era materialmente imposible asegurar que fuera a producirse una convocatoria de elecciones".

Por último, Podemos pide al juez que adopte "medidas correctivas y disciplinarias" ante las filtraciones a medios de comunicación "desde el Juzgado, la Fiscalía o la policía judicial" mientras la causa permanecía secreta.