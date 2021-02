Lesmes paraliza los nombramientos de altos cargos judiciales con varios vocales en contra

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha decidido retirar del orden del día del pleno de este jueves los nombramientos de altos cargos a la vista de los avances en las negociaciones entre PSOE y PP para la renovación. La decisión no evitará que pueda abordarse el tema: varios vocales de los sectores progresista y conservador han pedido que se estudie la decisión, al entender que no es algo que pueda decidir el presidente de forma unilateral y cuestionando que sí se vayan a votar nombramientos en tribunales militares.

No es la primera vez en que Lesmes acuerda paralizar los nombramientos, más de medio centenar desde que expiró su mandato en diciembre de 2018: ya a principios de 2020 ordenó paralizar los nombramientos durante un tiempo pero volvieron a ponerlos en marcha a la vista de la falta de acuerdo entre Gobierno y oposición.

Esta decisión no cuenta con el beneplácito de todos los vocales del pleno. Ocho vocales de los sectores progresista y conservador van a forzar que el pleno tenga que estudiarlo no por estar radicalmente en contra de la decisión sino por entender que es una decisión que Lesmes no podía tomar de forma unilateral: cuestionan también que se frenen los nombramientos de altos cargos en todas las jurisdicciones salvo en tribunales militares, donde sí se discutirán nombramientos.

Lo que sí estudiará el pleno es el informe sobre la Ley de Libertad Sexual, conocida como 'Ley del sí es sí', impulsada por el Ministerio de Igualdad y al que los vocales ponentes han puesto varios reparos.