Luis Suárez, sobre su salida del Barça: "Me molestó que me dijeran que era mayor"

Ahora sin gol en los últimos tres partidos, en su peor racha con el Atlético de Madrid, Luis Suárez retoma la Champions League con la ambición del líder ofensivo del conjunto rojiblanco, con el que ha impresionado en la liga española, con 16 tantos, pero con el que aún no ha marcado en la competición europea.

En una entrevista concedida a ‘France Football’, el uruguayo afirmó que el Barça ya no contaba con él por considerarlo mayor: “El Barcelona me echó, me dijeron que ya no contaban conmigo. El club indicó que, de todos modos, ya no me tenían en cuenta. Simplemente ya no me querían. Merecía un cierto respeto", añadía el jugador en la entrevista.

“Lo que realmente me molestó fue que me dijeran que era mayor y que ya no podía jugar al máximo nivel, estar a la altura de un gran equipo. Eso es lo que me disgustó”, relató.

El delantero del Atlético de Madrid comenzó a pensar en otros equipos donde poder seguir cumpliendo su sueño como futbolista tras la negativa de Ronald Koeman: “No iba a ser feliz donde la gente ya no me quería, pero este cambio al Atlético fue bienvenido después de todo lo que había vivido en el Barça y por las formas de la salida”, lamentó Suárez.

Luis Suárez, en la portada: "Puedo ser útil..." / France Football

“Quería cambiar. Lo más difícil es cuando tienes una familia que desde hace seis años está acostumbrada a vivir en el mismo lugar. Tener que explicarles a mis hijos que vamos a cambiar cuando tengan sus amigos y sus hábitos en Barcelona, eso fue lo más difícil. Pero también hay que ver el lado positivo: no iba a ser feliz donde la gente ya no me quería. Ahora mi familia siente que estoy feliz y eso es lo principal”, sentenció.

"Suárez prefirió España a París"

El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, ha reconocido que el pasado verano intentó fichar a Luis Suárez para el Paris Saint-Germain, pero que el uruguayo "eligió quedarse en España", al tiempo que ha reconocido que para el Atlético de Madrid "es una desventaja no jugar en su campo" este martes en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones.

"Todo el mundo estaba interesado en fichar a uno de los mejores jugadores del fútbol español. Nosotros lo probamos y no lo conseguimos. Suárez eligió quedarse en España e ir al Atlético y allí está demostrando sus cualidades una vez más. Es un delantero nato y siempre quiere mostrar sus ganas de marcar y marcar. Conocemos sus cualidades e intentaremos pararlo. Quizá habría encajado bien en París, pero eso ya es pasado", rememoró Tuchel en rueda de prensa.