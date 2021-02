Miguel Pérez Cuesta, Michu, es actualmente el director deportivo del Burgos CF. El ex del Real Oviedo, Rayo, Swansea o Napoli ha pasado por los micrófonos del 'Qué t'hi Jugues!' para hablar de su curioso vínculo con Haaland.

Y es que el jugador noruego, ahora en boca de todos por su gran estado de forma y por la incógnita de su futuro, tiene como ídolo a Michu. Sí, Michu es el ídolo para Haaland. El mismo delantero del Borussia lo ha reconocido en más de una entrevista y hoy hemos sabido más detalles sobre este curioso vínculo conversando con el propio Michu.

Michu, en su etapa en la Premier League. / Getty Images

¿Lo ficharía para el Burgos? "No sé si tendremos dinero para fichar a Haaland. Sí tengo contacto con él, hablamos bastante y tengo ganas de que pase todo esto de la pandemia para poder ir a verle jugar a Dortmund".

¿Perfiles similares? ¿Por qué motivo Haaland se fija en Michu? "Sí que es cierto que somos muy altos los dos, y zurdos, pero evidentemente él es mucho mejor futbolista que yo. En mi época en el Swansea me fue bastante bien e imagino que por eso se fijó".

La imitación de la celebración del gol. "¿La celebración? Va dedicada a los haters, siempre salen cuando las cosas te van regular.... Pero cuando metes un gol no escuchas a nadie rajar de ti"

Perfil de jugador de Haaland. "Es distinto a Ibra y Cristiano porque es zurdo, y los zurdos somos muy zurdos. Yo destacaría que a pesar de la altura que tiene es muy veloz. Tiene una velocidad y una potencia tremenda".

"Creo que lo más importante que tiene es el hambre. Lo demuestran las declaraciones sobre Mbappé y encima marca dos golazos".

"Está todo el rato tirando desmarques, eso es un regalo para los compañeros. Sancho y compañía tienen que estar encantados de que Haaland esté siempre ofreciéndoles soluciones. Lo más importante que tiene es el hambre".

El futuro de Haaland. "No me decanto por qué equipo de La Liga irá, pero me gustaría verlo en España. Por este precio ahora es una ganga, a ver quien lo ficha".

"Creo que es muchísimo mejor futbolista que yo y solo con 20 añitos. En 5 o 6 años imagínate lo que puede llegar a ser. Me parece que es una persona muy muy bien asesorada y con la cabeza muy amueblada para la edad que tiene. Tiene claro lo que quiere y tiene claros sus objetivos"

"Tiene un margen de mejora terrible y va a marcar una época junto a Mbappé. ¡Aunque yo me quedo con él!".