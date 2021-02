Montero: "Las escenas vandálicas no son reflejo de los jóvenes ni tienen que ver con la libertad de expresión

La ministra portavoz, María Jesús Montero, se ha referido a la ola de protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Los altercados están siendo especialmente relevantes en Barcelona. El Gobierno, ha dicho la portavoz, condena el pillaje y traslada su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

"Las escenas vandálicas que hemos visto los últimos días no son reflejo de los jóvenes ni tienen nada que ver con la libertad de expresión. Este Gobierno condena de forma rotunda los actos violentos y traslada su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha dicho.

Pero Montero también ha recordado que las protestas de la generación de jóvenes que ha vivido "dos crisis" seguidas son muy legítimas, ha desligado los actos violentos de sus peticiones y ha asegurado que "todos estamos llamados a participar en esa apuesta por la juventud de este país".

Preguntada por las declaraciones de Pablo Iglesias, que ha comparado la situación de Pablo Hasél con la del rey emérito, y por si esa reflexión puede incitar a la violencia, Montero ha evitado interpretar sus palabras y se ha referido a la cuenta oficial de Unidas Podemos, en la que se condena de forma explícita la violencia.

Tensiones por la vivienda

La también ministra de Hacienda ha explicado que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos está trabajando con Unidas Podemos para avanzar en la nueva ley de vivienda. "En ningún momento ha dicho que se va a incumplir. Es más, está trabajando en una nueva regulación en materia de vivienda para garantizar el derecho de acceder a las viviendas en las condiciones adecuadas", ha dicho Montero que ha explicado que la dificultad es ver cuál es el instrumento que permitirá dar seguridad jurídica al texto.

"En política lo importante es llegar a acuerdos y no contemplo otra opción a que este Gobierno de coalición llegue a un acuerdo. No vamos a llevar una ley de vivienda que no tenga el concurso de estas dos formaciones políticas, ni tampoco una ley que no encaje en el marco constitucional. Es importante hacer las dos cosas: cuanto antes mejor, pero también con seguridad jurídica", ha añadido.

Montero ha insistido en la necesidad de asegurar que las medidas que proponga el Gobierno no tengan el efecto indeseado de "una contracción de la oferta del alquiler" motivada por la percepción de falta de seguridad jurídica que puedan tener algunos ciudadanos.

Fortaleza de la "arquitectura constitucional"

La portavoz ha recordado el 40 aniversario del golpe de Estado del 23-F para defender la Constitución: "Nuestra arquitectura constitucional ha demostrado su fortaleza durante todo este tiempo. Han sido capaces de afrontar la peor crisis que hemos vivido después de la guerra. Todavía hay pasos que dar en lo relativo a la cohesión social y conseguir articular una cogobernanza más eficaz".

Política migratoria

Montero ha asegurado que la colaboración Marruecos está garantizada y ha recordado que la cumbre bilateral se ha aplazado por culpa de la pandemia, pero ha resaltado que la relación con Marruecos es prioritaria para España.

"España lucha contra la inmigración irregular", ha dicho Montero, preguntada por las imágenes de migrantes escondidos entre cenizas y cristales rotos. "Seguiremos trabajando con la unió Europea para la inmigración regulada y, al mismo tiempo, garantizar los derechos humanos de las personas. no puede ser que se pongan en riesgo porque haya mafias. Nuestra intención es que esas personas estén en las mejores condiciones posibles, preservando siempre su dignidad y adecentando los espacios que se dedican a este fin".

La estatua de Franco en Melilla

Montero ha recordado que "es obligación de todas las instituciones públicas y privadas el cumplimiento de la legalidad" y que, por eso motivo, hay que retirar de los espacios públicos todas las imágenes, estatuas o iconos que pusieran en valor a personas relacionadas con la dictadura. "Hay instituciones que van tarde porque tendrían que haber retirado ya esos símbolos", ha dicho.

¿Candidata para Andalucía?

Preguntada sobre la posibilidad de que asuma la candidatura del PSOE en las próximas elecciones andaluzas, Montero no lo ha confirmado, pero tampoco lo ha desmentido: "Le puedo asegurar que estoy 100% dedicada a mi labor como ministra de Hacienda y portavoz. Siempre vivo la responsabilidad que tengo asignada como si me fuera la vida en ello. Jamás en mi vida política especulo sobre destinos. Estoy concentrada en mi función como ministra de Hacienda".