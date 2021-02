Una semana después de entrevistar a El Gran Wyoming, la periodista madrileña Mamen Mendizábal ha charlado con Alberto Chicote en el tercer programa Palo y Astilla para conocer un poco más sobre el famoso chef. No solo al personaje que aparece frecuentemente en televisión gracias a programas como Pesadilla en la cocina, sino a la persona que se encuentra detrás de uno de los chefs más carismáticos de nuestro país.

Entre otras cosas, la periodista y el cocinero han hablado sobre su infancia, su adolescencia en el barrio y su etapa actual. También sobre su pareja Inma y sus padres, quienes se han sentado con la presentadora del programa para hacer un retrato más definido sobre el famoso chef y dar a conocer historias nunca antes conocidas sobre Alberto Chicote. Entre todas ellas, una referente a las primeras etapas de su vida que ha dejado a Mamen Mendizábal sin palabras.

Los padres de Chicote recuerdan la infancia de su hijo: "Alberto era un niño precioso, de los que llaman la atención"

Después de que la periodista le preguntara a los padres de Chicote qué es lo que había heredado su hijo de cada uno de ellos, José María reconocía que su apariencia. Algo que le ha ayudado a dejar de pensar que es feo, un complejo que le llevaba rondando en la cabeza desde que era muy pequeño: "No ha sido hasta que me he hecho mayor cuando me he creído algo que nunca me había creído. Y es que yo siempre he tenido complejo de feo".

🔴 José María, el padre de @albertochicote, cuenta una curiosidad sorprendente de cuando era pequeño: "Nos lo querían comprar unos mexicanos". "Es que era de caramelo", explica Angelines, su madre. ▶ #PaloyAstilla4 https://t.co/xiUh61iIjc pic.twitter.com/8KpKFklw44 — Palo y Astilla (@PaloyAstilla_l6) February 23, 2021

Pero todo cambió a raíz del nacimiento de Alberto Chicote. Según explica la familia, el que algún día se convertiría en uno de los chefs más importantes del panorama español fue un niño precioso. Esto ayudó a su padre a comprender que no era tan feo como decía, pues todo el mundo estaba de acuerdo con que Alberto era idéntico a él. Una belleza, que llamaba tanto la atención, que llevó a una familia a querer comprar al niño.

"Nos lo intentaron comprar": los padres de Chicote recuerdan una de las historias más rocambolescas sobre su hijo

Según ha contado José María Chicote, una familia de mexicanos trató de comprarles a su hijo en varias ocasiones. A pesar de que Mamen Mendizábal no daba crédito a lo que estaba escuchando, tanto la madre como el padre afirmaron en varias ocasiones que se trataba de una historia real. Sin embargo, nunca llegaron a aceptar ninguna de las ofertas y Chicote creció como un niño más en el barrio madrileño de Carabanchel.

Fue allí donde pasó las primeras etapas de su vida y por donde se deja ver de vez en cuando. Y es que, a pesar de que haya abandonado el barrio, el cocinero siempre alardea de sus orígenes, tal y como recuerda en la página del barrio: "Carabanchel Alto fue mi cuna y mi casa desde que nací hasta que me fui a vivir a otro sitio 30 años después. Así que soy carabanchelero 100%. El lugar donde te crías y donde creces deja huellas en ti, pero cada uno también deja huellas en el lugar de donde viene. Me gusta pensar que yo no sería igual si hubiese crecido en otro sitio y que mi barrio no sería el mismo si no hubiese estado yo allí durante estos 30 años".