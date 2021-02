El discurso negacionista de Victoria Abril: "Desde que tenemos vacuna hay más enfermos y más muertes"

Después de alentar las protestas negacionistas, Miguel Bosé lleva meses en silencio. Pero la actriz Victoria Abril, una de las más importantes del cine español en las últimas décadas, ha expuesto este jueves tesis muy parecidas: “Ahora somos cobayas y nos ponen experimentos sin probar que nos meten rapidito, y que no solo no están funcionando. Desde que tenemos vacuna hay más positivos, más enfermos y más muertes”.

La actriz ha aprovechado la rueda de prensa de los Premios Feroz para romper su silencio sobre la situación de la pandemia. “Llevaba un año callada y no podía más”, ha dicho. “Los muertos de COVID no son ni el 10% de los muertos de cada año. En Francia, de cáncer, mueren 300.000 al año. Por enfermedades cardiovasculares y diabetes, otros 300.000. Y la gripe, entre 10.000 y 20.000. Así que la COVID no habrá matado este año ni siquiera el 5%”.

La actriz española ha lamentado que, desde el inicio de la pandemia, solo ha podido visitar a su madre en dos ocasiones, viéndola media hora, en el exterior y con mascarilla, y ha asegurado que “los daños colaterales de estas medidas sanitarias los estamos pagando ya, pero los vamos a pagar muy caro y mucho tiempo, 40 años”.

Abril ha hecho un recuento de muertos usando el ejemplo de Francia, donde reside: “Cada año hay 600.000 muertos. Pues en la primera ola del COVID fueron 30.000, confinados y sin mascarillas. En la segunda, 30.000, confinados y con mascarilla. Y en la tercera, confinados, con vacuna, vamos a tener 40.000 muertos”, ha dicho.

Consciente de que sus palabras iban a generar críticas, Abril se ha mostrado dispuesta a soportarlas: “Si tengo que pasar por conspiracionista, paso. Pero no me hagas comulgar con ruedas de molino”.

Galardonada con el Premio Feroz de Honor 2021, Abril ha asegurado este premio que concede la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) es "un salvavidas" para ella, después de un año de pandemia viviendo en París con las libertades restringidas.

"El miedo te impide vivir, peor que perder vida es perder la razón de vivir, basta ya", ha dicho la actriz, reivindicativa y con una larga melena que, ha dicho, no piensa cortarse hasta que recupere las libertades.

"La solución es volver a la inmunidad colectiva, como ha hecho Suecia", ha opinado la flamante Feroz de Honor, que ha avanzado que va a trasladarse a Málaga a vivir hasta que pase la pandemia.

La actriz recogerá el galardón, en reconocimiento a su trayectoria profesional, en una ceremonia que se celebrará el próximo 2 de marzo en el Teatro Coliseum de Gran Vía y que se retransmitirá en directo a través de YouTube.

Siempre provocadora y rebelde, destacan en su trayectoria las doce películas que rodó con Vicente Aranda, entre ellas La muchacha de las bragas de oro (1980), El Lute: camina o revienta (1987), Amantes (1991), con la que ganó el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival de Berlín, o Libertarias (1996). Otro director clave en su trayectoria ha sido Pedro Almodóvar, con quien ha rodado Átame (1989), Tacones lejanos (1991) y Kika (1993).