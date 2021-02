El Gobierno anuncia casi 143 millones para digitalizar las universidades públicas

La digitalización es uno de los temas pendientes en los campus españoles. La crisis financiera y los recortes que la acompañaron supuso prácticamente su paralización. Los datos de que los rectores recogen cada año en el anuario Universitic reflejan un panorama desolador: aún hay un 20% de las aulas en las que no hay acceso a Internet y la inversión está estancada en niveles de 2007 (supone un 3,86% del presupuesto de media frente al 5% recomendado por la OCDE).

Con el plan que ha presentado este miércoles, el ministro Castells se pretende resolver parte de las carencias y "sentar las bases de la universidad del siglo XXI". El plan, que se ha diseñado en colaboración con los rectores, tiene cuatro ejes de actuación: proyectos de infraestructuras y servicios TIC, proyectos de desarrollo de software, medidas de apoyo, ayudas e incentivos a la digitalización y la docencia y un cuarto bloque de medidas estratégicas y de coordinación.

Lo que se pretende, entre otros objetivos, es instalar fibra óptica de alta velocidad en los campus, crear un sistema de gestión unificado o formar a los docentes en nuevas tecnologías.

"La presencialidad del siglo XXI en las universidades no puede ser la misma que la de hace cinco siglos", ha advertido el ministro que también ha señalado que más digitalización no puede suponer menos profesores: "Una digitalización avanzada e interactiva requiere más profesorado y no menos y requiere más profesorado cualificado. Quien piense que por digitalizar va a tener directamente más calidad en la enseñanza o es un ignorante o es un falsario", una referencia directa al ERE en la Universidad Europea con el argumento de la digitalización aunque Castells no la ha mencionado directamente.

Los casi 143 millones saldrán de los fondos europeos y se repartirán en función del número de alumnos y de personal docente e investigador a tiempo completo de cada universidad. El ministro ha diferenciado entre este nuevo plan y los recursos destinados al impulso de la enseñanza on-line a causa de la pandemia: "La digitalización es algo mucho más amplio" que ha insistido en que su apuesta es la de una "enseñanza presencial adaptada" a las necesidades del siglo XXI.