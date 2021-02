Simón: "Está bien pensar en la Semana Santa, pero el objetivo es controlar la transmisión al máximo"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, y la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, han comparecido este jueves en rueda de prensa para analizar la evolución de la pandemia de COVID-19 y el plan de vacunación. Según los datos publicados por Sanidad, este jueves se han registrado 9.568 nuevos contagios y 345 muertes, pero el descenso de la incidencia se ha ralentizado.

"Aunque la tendencia sigue siendo descendente, las cifras muy elevadas hacen que tengamos que mantener medidas de precaución, tanto a nivel individual como las instituciones públicas", ha dicho el director del CCAES.

Simón ha anunciado que, según la incidencia en 7 días, todo apunta a que la evolución de los datos va a seguir siendo buena en, al menos, 16 CCAA, pero ha recordado que la ocupación de las UCI sigue rondando el 30%, similar al del pico dela segunda ola: "Todavía no podemos relajarnos más de la cuenta".

Plan de Semana Santa

Preguntado por el Plan de Semana Santa anunciado este miércoles por la ministra de Sanidad, Simón ha detallado que la incidencia va a seguir bajando en los próximos días, pero de forma desigual en las diferentes CCCAA. "Predecir a más largo plazo es complicado", ha dicho. "Hay diferencias importantes entre CCAA. De los 77 a los 400 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos implementar medidas comunes".

Según el director del CCCAES, se prevé que haya un documento preparado para la semana que viene o la siguiente, pero ha recordado que cualquier plan puede revisarse en función de las circunstancias epidemiológicas. "La situación es favorable y está bien pensar en la Semana Santa, pero el objetivo es controlar la transmisión al máximo", ha dicho Simón.

Calzón, por su parte, ha recordado que para Semana Santa ya se habrá vacunado a muchos mayores de 80 años, pero no a todos.

Manifestaciones del 8-M

Preguntado por las concentraciones de hasta 500 personas autorizadas por la Delegación del Gobierno en Madrid con motivo del 8-M, Simón ha asegurado que el riesgo de contagio no depende tanto del número de personas como de la forma en la que se relacionen. "No es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa transportado por muchas personas que en una manifestación en la que la gente se puede esparcir y mantener las distancias. Sé que esto no va a gustar. Pero dicho esto, si se pueden evitar las concentraciones de personas, mucho mejor".

Este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró que no deberían celebrarse los actos del 8-M.

Pasaporte COVID

En cuanto al pasaporte COVID, Simón ha negado que se muestre escéptico ante esta medida, pero ha insistido en la necesidad de actuar de forma prudente para sortear las complicaciones sociales, científicas y económicas con el objetivo de conseguir que el pasaporte aporte soluciones sin discriminar a nadie.

Calzón ha asegurado que prefiere hablar de "certificado de vacunación" y ha señalado que se está trabajando para crear un documento coordinado con el resto de los países de la Unión Europea para facilitar los viajes o que una persona, si cambia de residencia, pueda recibir una segunda dosis de la vacuna en otro país.

Plan de vacunación

Calzón, por su parte, ha destacado que ayer se alcanzó uno de los mejores datos desde que empezó la campaña de vacunación de la COVID, con más de 150.000 dosis administradas en un solo día, para un total de 3.436.158 de dosis de BioNTech-Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Esto representa el 76,2% de las distribuidas, que ascienden a 4.508.845 unidades (las mismas que ayer).

Preguntada por las decisiones acerca de los próximos grupos de vacunación que han de salir de la Comisión de Sanidad Pública, Calzón ha asegurado que aún no se ha cerrado el trabajo de definición de los mismos.

La secretaria de Estado también ha explicado que la decisión de a qué grupos se le puede administrar la vacuna de AstraZeneca está "en constante revisión", a la espera de que aumente la evidencia que permita decidir con garantías.

El estado del sistema sanitario

Preguntado por el estado del sistema de Salud Pública, el director del CCAES ha señalado que, pese a la crisis económica de 2008 y al envite de la pandemia, "España ha demostrado una capacidad de reacción importante, a costa de mucho sufrimiento y de profesionales que han demostrado tener un compromiso enorme con su profesión y con los ciudadanos", pero también "capacidad de aprendizaje". Simón ha expresado su deseo de que en, el futuro, el éxito del sistema no dependa tanto del esfuerzo de sus trabajadores.