Darias asegura que no deberían celebrarse los actos del 8-M por la situación epidemiológica

🔴 "No ha lugar. Lo digo sin ningún tapujo": Darias considera que no deberían celebrarse manifestaciones el 8-M con la situación actual por la pandemia.



🗣 "La situación epidemiológica de nuestro país no permitiría estos actos"https://t.co/oNYJP0LEZN pic.twitter.com/zBUg8VeuEq