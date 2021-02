El sueco Zlatan Ibrahimovic no ha tenido dudas a la hora de elegir al mejor futbolista de todos los tiempos. Lo ha hecho en una entrevista que ha concedido a Discovery.

El delantero sueco puso al “fenómeno” por encima de nombres como Diego Maradona o Pelé, quienes suelen ser siempre algunos de los más elegidos.

“Ronaldo, el Fenómeno, es el mejor jugador de todos los tiempos. Para mí ese Ronaldo es fútbol. La forma en que se movía. Para mí es el mejor jugador de la historia, sin duda”, detalló.

Su crítica a LeBron

Sobre el jugador de la NBA se mostró muy contundente: "Es fenomenal en lo que hace. Pero no me gusta cuando personas con algún tipo de estatus se dedican a la política al mismo tiempo. Quiero decir, haz lo que se te da bien. Cíñete a lo que haces. Juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol. No me gusta la política. Si hubiera sido político, me habría metido en política. Es el primer error que cometen las personas cuando se vuelven famosas y alcanzan cierto estatus".

El 'cambio' del fútbol

“Hoy los jugadores jóvenes juegan cinco minutos y son vistos como grandes por la gente. Me alegro de venir de la vieja escuela. Las redes sociales lo han cambiado todo, hoy gracias a las redes sociales los jugadores son vistos como campeones a pesar de haber hecho poco”, lamentó el futbolista.

“Antes no era así. Antes, tenías que lograr grandes cosas y, durante mucho tiempo, para ser visto como un gran jugador. Me gusta más la vieja escuela. En ese momento, si te consideraban un gran jugador, realmente lo eras y para llegar a serlo había que jugar bien y lucirse durante mucho tiempo", sentenció.

Su vida personal

El delantero sueco charló también sobre su familia: “Hubiera sido un sueño hecho realidad si pudiera jugar con ellos (sus hijos tienen 14 y 12 años). Sin embargo, la diferencia de edad es demasiado grande, pero si sigo así, tal vez sea posible ... Soy como Benjamin Button: me hago más joven cada día que pasa. Seguiré jugando todo el tiempo que pueda”, definió.