El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha señalado que no siempre se puede "exigir" a los "mayores y a los mejores" que tiren del carro y, como ejemplo de ello, ha recalcado que Leo Messi lleva más o menos los mismos goles marcados en LaLiga Santander que el resto de compañeros, mientras que ha pedido ganar el doble duelo ante el Sevilla FC, en LaLiga para "seguir sumando" y en la Copa para remontar el 2-0 adverso.

"Leo lleva 18 goles, los demás llevan juntos más o menos la misma cifra. Tampoco hay que exigir siempre a los mayores y a los mejores, necesita ayuda de los demás. La responsabilidad debe de ser de todo el equipo, no solo de los mayores. En general, es el equipo entero quien tiene que darlo todo", manifestó en rueda de prensa.

"Presión" para todos

Y lo inmediato es ese doble duelo ante el Sevilla, aunque "no" está de acuerdo en que la temporada dependa de esta semana. "Parece que somos solo nosotros que jugamos partidos muy importantes. La presión existe para todos los equipos. Al ser jugador y entrenador del Barça, la presión existe en todos los partidos", recordó.

"Sé que al ser entrenador del Barcelona, siempre existe mucha presión. Si no ganas y pierdes partidos, el culpable es el entrenador. Lo acepto y lo asumo, sé cómo funciona porque llevo muchos años en esto. Intento hacer el máximo que pueda y no pienso en perder, siempre pienso en ganar. Cuando no sea así, habrá tiempo de analizar y hablar pero soy optimista", comentó sobre su futuro.

Duelos ante el Sevilla

Centrado en el presente, quiere ganar al Sevilla en LaLiga y en la Copa, sin dar nada por perdido. "Son dos partidos diferentes, mañana es campeonato de Liga y miércoles, Copa. Intentaremos ganar los dos, sabemos que el resultado de la Copa es un 2-0 en contra, mañana es seguir con nuestra racha, sumar puntos y presionar a los de arriba", comentó de cara al duelo liguero de este sábado en el Sánchez Pizjuán.

Partido para el que recupera al central Ronald Araujo. "Ha hecho hasta hoy muy buena temporada. Es un defensa joven, que ha aprendido mucho al jugar muchos partidos. Ha demostrado su calidad y su físico, y es importante tener gente fuerte y rápida. Tiene que mejorar su juego con balón, pero defensivamente nos aporta muchas cosas", se sinceró.

"Sabemos que entramos en la última semana, los candidatos van a salir todos los días, cada uno tiene su historia y lo que es lo mejor para el club. Los socios tienen que decidir, yo esperar. Seguramente saldrá alguien que guste, que ganará, y a partir de ahí entro yo. Antes, no", comentó, en concreto, sobre las elecciones presidenciales del club, del 7 de marzo.