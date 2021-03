Todibo: "No me interesa lo que pase en Barcelona, veo los partidos cuando juegan los franceses"

Todibo ha dejado bien claro que lo que pase en Can Barça no entra dentro de sus preocupaciones. El defensa central, cedido en el Niza por el conjunto azulgrana, admitió en rueda de prensa que no le importa ni el presente ni el futuro del Barcelona, siendo incapaz de mostrar su apoyo de cara al encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el PSG.

"Sinceramente, no me interesa lo que pasa en el Barcelona. Veo los partidos cuando mis amigos franceses juegan, como Ousmane Dembélé, Clément Lenglet o Samuel Umtiti. Los veo solo porque son ellos. Pero después de eso no sigo al Barça necesariamente", explicó el francés.

El futbolista de 21 años ha asegurado que está centrado en el Niza: "Hoy soy su jugador, no un jugador del Barcelona. De qué sirve soñar con la defensa del Barcelona cuando el fin de semana juego contra Rennes o Nimes". Desde su fichaje por el club azulgrana en el invierno de 2019, Todibo ha encadenado tres cesiones: Schalke, Benfica y Niza.