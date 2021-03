El Gobierno, sobre el 8-M: "Hay que celebrar el feminismo sin poner en riesgo la salud"

El Gobierno ha aprobado una declaración institucional con motivo del 8-M en la que recuerda su apoyo "al movimiento feminista y a sus demandas". En plena campaña de vacunación contra la COVID-19, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recordado que todavía "no podemos relajarnos y no es el momento adecuado ni de manifestaciones ni concentraciones masivas" donde no se guarden las distancias: "Hay que celebrar y reivindicar el feminismo con voz alta y clara, pero sin poner en riesgo ni en duda ni la seguridad ni la salud de nuestros compatriotas", ha sentenciado. En cualquier caso, ha querido incidir en que, aunque la celebración de este año sea diferente, "no por ello será menos reivindicativa".

"España es uno de los países que más ha avanzado en la vacunación"

Montero también ha querido subrayar la importancia de las vacunas y ha señalado que "España es uno de los países que más ha avanzado en la vacunación": "Ya hay más personas vacunadas con la primera dosis que personas contagiadas. Conforme pasan los días podemos constatar que son seguras y una ayuda inestimable para poder controlar esta pandemia".

Además, ha adelantado que el Gobierno ha comprado de 17 millones de dosis adicionales de Moderna que se suman a los 16 millones de los que ya podía disponer España. También se ha hecho un desembolso en infraestructuras para la conservación de las vacunas de AstraZeneca y que "lleguen con calidad a los puntos de reparto".

Críticas del Consejo de Estado

El Consejo de Estado publicó este lunes su informe tras las acusaciones de PP y Ciudadanos al Gobierno de esconderlo. El documento analiza el decreto que regula los mecanismos para gestionar los fondos europeos, recomienda al Gobierno reforzar los controles sobre las ayudas que lleguen de Bruselas para hacer frente a la crisis económica causada por la pandemia.La ministra portavoz ha restado importancia a ese pequeño tirón de orejas: "Si leen el informe completo verán que aporta una opinión favorable en torno a la gran mayoría de las cuestiones, en ningún caso hay crítica destructiva".

Regularización del rey emérito

La ministra de Hacienda niega haber tenido conocimiento previo de la segunda regularización fiscal del rey eméritoy ha insistido en que "todos los contribuyentes son iguales". Por ello, ha querido dejar claro que la Agencia Tributaria está en disposición de la Fiscalía para completar si fuera necesario "la investigación que tenga lugar".

Ley de Vivienda

El Consejo de Ministros también ha tramitado este martes el compromiso de regular los precios del alquiler en la próxima ley de Vivienda, entre muchas otras directrices, para los próximos diez años recogidas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 elaborada por la Vicepresidencia Segunda del Gobierno de Pablo Iglesias.