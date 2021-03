Las infantas Elena y Cristina se vacunaron contra el COVID en Emiratos durante una visita a Juan Carlos I

Las infantas Elena y Cristina, hijas del rey Juan Carlos I, se vacunaron contra el coronavirus durante una visita al rey emérito en Abu Dhabi, donde reside desde hace varios meses, según ha informado este martes 'El Confidencial'.

Las infantas realizaron el viaje en la semana del 7 y 8 de febrero y allí se habrían vacunado. Volvieron de ese viaje el 13 y 14 de febrero tras visitar a su padre y recibir la vacuna, al igual que el monarca emérito.

🔴 Las infantas Cristina y Elena, junto al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, se vacunaron en una visita a Juan Carlos I en los Emiratos Árabes Unidos



🎙 Toda la última hora en @hora25 con @PepaBueno https://t.co/H52l41RzX7 pic.twitter.com/FqejgqvFgP — Hora 25 (@hora25) March 2, 2021

De esta forma las infantas, de 57 y 55 años, "se habrían saltado" la lista para ser vacunadas, ya que en España las dosis de Pfizer y Moderna solo se han usado para personas en residencias de ancianos, personas mayores de 80 años y personal sanitario de alto riesgo, mientras que las de AstraZeneca se están administrando a menores de 55 pertenecientes al personal docente, a las Fuerzas de Seguridad del Estado o a sanitarios alejados de la primera línea de respuesta contra el coronavirus.

El mismo medio informa que también se vacunó en Emiratos Árabes Unidos el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.

A preguntas de la Cadena SER la Casa Real no ha confirmado ni desmentido la información. Zarzuela explica que no va a dar explicaciones ya que no son miembros de la familia Real. Además, explica que el rey Felipe, la reina Letizia y sus hijas Leonor y Sofía no se han vacunado contra el coronavirus y que se vacunarán cuando les corresponda por el protocolo sanitario español.