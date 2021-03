Muere a los 39 años Àlex Casademunt, concursante de Operación Triunfo

El cantante Àlex Casademunt, uno de los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo, ha fallecido este martes a los 39 años de edad tras sufrir un accidente de moto en la localidad de Mataró, en Barcelona. Así lo ha dado a conocer su agencia de representación a través de las redes sociales, donde ha lamentado el fallecimiento del artista: "Sentimos mucho la noticia de su fallecimiento. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz".

Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de @alex_casad. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz — Telegenia (@Telegenia1) March 3, 2021

Los hechos se produjeron en torno a las 21:45 horas en la zona del centro comercial Mataró Parc. Según han informado la Policía Local y los Mossos, el cantante, que viajaba en moto, se chocó contra un autobús falleciendo en el acto. Desde entonces, los distintos cuerpos de la policía han estado en el lugar de los hechos hasta pasada la medianoche investigando las causas de la colisión entre ambos vehículos.

El cantant d\'OT, Àlex Casademunt de 39 anys és la víctima mortal de l\'accident que hi va haver anit cap a les 21:45 a la zona del Mataró Parc en un xoc entre una moto i un autobús. La Policia Local i @mossos han estat fins a passada la mitjanit al lloc investigant les causes. — Anna Punsí (@punsix) March 3, 2021

Una vida ligada al mundo del espectáculo

Una noticia que no solo ha conmocionado a las redes sociales, sino a sus propios compañeros. Apenas unos minutos después de que la patrulla vecinal de Mataró compartiera un tuit mediante el que confirmaban la noticia, la que fuera su compañera Natalia Rodríguez no daba crédito: "Decidme que es mentira, por favor". Tampoco David Bisbal, quien aprovechaba para recordar lo buena persona que era: "Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad".

Nacido en la región de Vilasar de Mar (Barcelona) en 1982, Álex Casademunt fue uno de los rostros más conocidos de la primera edición del concurso. Pese a que su paso por el programa no fue uno de los más extensos, quedó el décimo de una edición en la que participaron 16 personas, Casademunt dejó grandes momentos para la televisión. Entre ellos, su mítica actuación junto a David Bustamante, quienes pasaron a la historia del programa con la canción Dos hombres y un mismo destino.

Desde Fórmula Abierta hasta la televisión

Tras su paso por la academia, Casademunt se unió al grupo Fórmula Abierta. Una banda, formada junto a varios concursantes de Operación Triunfo como Geno Machado, Javián Antón y Mireia Montávez, que sacó temas tan icónicos como Te quiero Más. Varios años más tarde se desvinculaba del grupo e iniciaba una carrera en solitario.

Después daría el salto a la televisión, donde participaría en varios proyectos como el programa infantil Los Lunnis de Televisión Española o Crónicas Marcianas. También se dedicó al mundo de la actuación. Entre otras cosas, el catalán participó en obras teatrales como Peter Pan: el musical o series de televisión como La sopa boba, Arrayán o Vive Cantando. Durante estos últimos años, el artista también ha trabajado en proyectos como Hora Punta, ¡Mira quién baila! o Expedición Imposible.