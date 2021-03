Condenados por lesiones tres adultos que se pelearon por el tobogán en el que jugaban sus hijos

Eran dos grupos de amigos con niños. Uno de ellos celebraba un cumpleaños en un local de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda y el otro disfrutaba de la sobremesa en la terraza de otro. Los niños jugaban en el tobogán de un parque cercano. Lo que parecía una tarde agradable, acabó en una pelea a puñetazos que el Tribunal de Justicia de Castilla y León ha zanjado con la condena por un delito de lesiones a tres adultos. La Fiscalía había recurrido pidiendo un incremento de las penas que el tribunal ha rechazado.

La mecha la encendió un padre que se subió al tobogán bloqueando el acceso al columpio e impidiendo a los menores seguir jugando, a pesar de que le pidieron que no les molestara. La sentencia dice que no queda acreditado que el acusado les contestara diciendo "tú me vas a chupar la polla. Y tú, y tú y tú", pero eso fue lo que los niños les contaron a sus padres. Una madre subió al tobogán a pedirle explicaciones y recibió una patada. Otro padre se acercó a él cuando ya estaba en el suelo y le dio un puñetazo, desatándose la pelea grupal. El balance fue el de una mujer con lesión en el muslo, un hombre con contusiones en párpado, rodilla y manos y el tercero que lo empezó todo fue el que salió peor parado. Una ceja partida y dos operaciones en el pie que le han mantenido con secuelas durante casi un año.

Dice la sentencia que la Justicia "ha tenido dificultades a la hora de cribar el material probatorio que ha sido puesto a su disposición, dadas las motivaciones espurias, de resentimiento, venganza o derivadas de las vinculaciones personales con los intervinientes".