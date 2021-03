Un año sin el calor de la afición en las gradas del Wanda Metropolitano

Fútbol a puerta cerrada. Desde hace un año los rojiblancos disputan los partidos sin sus hinchas animando desde las gradas. El estadio botando de los saltos, los gritos a pleno pulmón cantando los goles y los nombres de los jugadores de su equipo... todo eso quedó atrás desde el tan recordado marzo de 2020. Mes en el que España declaró el estado de alarma, confinamiento domiciliario y el fútbol se paró.

Los colchoneros disfrutaron de un último partido ante el Sevilla en el que empataron a 2 en LaLiga. Encuentro determinante para los puestos de Champions, ya que el Atlético estaba fuera de ellos, colocado en quinta posición en la tabla. El VAR fue protagonista dando la confirmación a dos penaltis, que significaron los goles de Morata y Ocampos.

Revisión del VAR en el Atlético - Sevilla, 7 de marzo de 2020. / GETTY IMAGES

La casa de los colchoneros, el Wanda Metropolitano, acogerá a los del Real Madrid este domingo 7 de marzo para disputar el segundo derbi de la temporada. Los del Cholo estarán sin el apoyo en las gradas en un partido que normalmente suele ser el que tiene más ambiente. Desde aquel último encuentro con los de Julen Lopetegui, el Atlético de Madrid ha jugado ya 20 partidos en casa.

De esas dos decenas, los del Cholo han obtenido 15 victorias, 10 de las cuales han sido durante la presente temporada; cinco empates, de los que solo uno fue el curso anterior y una derrota, que está muy reciente para los rojiblancos, ya que fue en el último encuentro contra el Levante (0-2).

Luis Suárez, clave en el derbi

Desde el último derbi del pasado 12 de diciembre, el Atlético de Madrid ha perdido posesión y control, pero ha demostrado ser muy eficaz en ataque y Luis Suárez ha sido indispensable para dar victorias al conjunto de Simeone. Era líder en diciembre y aún lo es en marzo. El equipo del Cholo perdió ante el Real Madrid fuera de casa, en el Di Stefano, por 2-0 con goles de Casemiro y Jan Oblak en propia puerta.

Con una media en Liga de 1,96 goles por partido, el Atlético llega a la cita de este domingo con Suárez destacando. En los últimos 14 partidos ha anotado en 11 ocasiones la portería rival (no ha marcado en los últimos cuatro). Esto demuestra que, desde el pasado derbi de diciembre, el 42% de los goles del club atlético han sido suyos. Una clara mejoría teniendo en cuenta que durante las primeras 10 jornadas de esta temporada era del 23%.

Saque de honor para Almeida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, hará el saque de honor en este derbi tan señalado. Él mismo se ha declarado aficionado incondicional y apasionado del club rojiblanco en innumerables ocasiones. El alcalde ha sido el elegido para hacer uno de los actos simbólicos que se harán en el Wanda Metropolitano este domingo antes del comienzo del partido a las 16:15 h.

Jose Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, con la camiseta del Atlético de Madrid. / GETTY IMAGES

Tal es la conexión atlética de Martínez Almeida, que consiguió emocionar a una de las figuras míticas del club: Paulo Futre. Mientras el ex jugador participaba en el programa Liga D'Ouro, de la cadena portuguesa Correio da Manhã, rompió a llorar al oír al alcalde decir: "Paulo Futre, ídolo absoluto. Llegué a decirle a mi madre que si, por cualquier cosa moría, que mis cenizas se esparcieran por la banda izquierda del Vicente Calderón para que Futre corriera", en una entrevista ofrecida a Antena 3 este martes.

"Muy orgulloso. Esto son palabras mayores, ¿no? Y Almeida es el político más valorado en España", con estas palabras agradeció lo dicho por el alcalde de Madrid nada más escucharle. Este mismo jueves el ex jugador publicó en su cuenta de Twitter las imágenes del momento acompañadas de este mensaje: "Lo que sucede en este video vino desde el fondo de mi corazón".

O que acontece neste video saiu do fundo do meu coração. Peço desculpa pela palavra que usei. pic.twitter.com/R0cHlgJ2L7 — Paulo Futre (@PauloFutre) March 4, 2021

Además de contar con la presencia del alcalde, en las gradas vacías podrá leerse un mensaje de la afición, que por el momento no se ha descubierto cuál será. Será sorpresa hasta el inicio de encuentro a modo de apoyo a la ciudad en medio de la pandemia por Covid-19.

Desde Turismo de la Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha una campaña para el extranjero con el lema "Together, be make a Madrid better", que quiere decir en español: "Juntos, hacemos un Madrid mejor". Con la mirada puesta en lo internacional, quieren aprovechar que la cita enfrenta a los dos grandes equipos rivales de la capital y conseguir que se vean grandes imágenes del partido por todo el mundo.