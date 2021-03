Fernando Simón: "El número de brotes en residencias está descendiendo de forma muy marcada"

El director del centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, y la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, han comparecido este jueves en rueda de prensa para analizar la evolución de la pandemia de COVID-19 y el plan de vacunación en España.

Simón ha señalado que, según los datos publicados por Sanidad, la situación sigue mejorando y parece que seguirá así en los próximos días, aunque ya hay dos CCAA en las que la incidencia se ha estabilizado. El director del CCAES también ha celebrado que la hospitalización de pacientes COVID está bajando con más rapidez que el de ocupación en UCI, que sigue siendo alto.

Preguntado por un pronóstico a corto plazo, Simón ha explicado que —al haber grandes diferencias entre CCAA— es difícil predecir si vamos a entrar en un periodo de meseta o si se va a producir un repunte, pero ha recordado que cuanto más se baja, más cuesta seguir bajando, y ha advertido que el relajamiento de las medidas siempre acaba teniendo un efecto.

Respecto a la situación en centros sociosanitarios (donde prácticamente todos sus usuarios han recibido la vacuna), Simón ha destacado que el número de brotes está descendiendo de forma muy marcada. Una situación que, no de forma tan intensa, pero también se está notando en los centros educativos.

A diferencia de lo que aseguró ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el director del CCAES también ha señalado que la variante británica aún no es mayoritaria, aunque hay grandes diferencias entre comunidades autónomas.

Medidas de Semana Santa

Calzón ha señalado que la comisión de Salud Pública se ha alcanzado "un interesante nivel de consenso" respecto a medidas de cara a la Semana Santa, como la limitación de la movilidad, que deberán ser refrendadas la semana que viene por el Consejo Interterritorial de Salud.

"Lo importante es que nos relacionemos siempre con las mismas personas, sean tres o sean cinco, y que durante los días de Semana santa no rompamos nuestra burbuja social", ha añadido la secretaria de Estado.

Plan de vacunación

Calzón también ha destacado que ya se han administrado 4,2 millones de dosis de las diferentes vacunas (más del 75% del total recibido), lo cual supone 8,9 dosis por cada 100 habitantes. Además el 2,7% de la población (más de 1,3 millones de personas) ha recibido ya la pauta completa de vacunación.

La secretaria de Estado ha explicado además que solo en la jornada de ayer se administraron casi 170.000 vacunas en toda España, y ha detallado que el próximo lunes se recibirán nuevas entregas de AstraZeneca (538.000) y Pfizer (546.000), mientras que hacia el final de la semana que viene llegará también una nueva remesa de vacunas de Moderna.

Preguntada por la incorporación de nuevas vacunas (Janssen, CureVac y Novavax) durante el segundo trimestre de 2021, Calzón ha hablado de un crecimiento gradual a partir del mes de abril y ha confirmado que la vacuna rusa Sputnik ha iniciado también el proceso de aprobación en la Agencia Europea del Medicamento.

Un año de pandemia

Simón también ha hecho balance de todo lo que ha hecho bien y mal durante este primer año de pandemia: "Hay algo que hemos aprendido muy claramente desde que esto empezó. Hay que ser muy prudentes al valorar los éxitos porque los éxitos en un periodo pueden ser un error en el siguiente. Nos ha pasado a nosotros, a Francia, a Reino Unido... ¡A todos! También hay medidas que podrían haber sido más o menos duras en función del momento, pero se ha tratado de tomar decisiones coherentes en base al conocimiento de la enfermedad que teníamos en cada momento".

El director del CCAES también ha señalado que tras la primera ola ha habido cambios drásticos en el funcionamiento de las residencias de ancianos, la capacidad de diagnóstico, los canales de transmisión de información, la creación e implementación protocolos e incluso la política de comunicación.

"Hemos aprendido mucho y se ha demostrado en las siguientes olas", ha dicho. "El impacto de las distintas olas no ha tenido nada que ver con la primera. Pero tenemos un problema: precisamente porque tenemos más capacidad de reacción, he detectado una cierta complacencia con incidencias que no son todavía buenas. Tendemos a pensar que al bajar de 500 o 300 ya podemos relajarnos porque hemos sido capaces de reaccionar. Pero si hubiese un incremento rápido, no tendríamos la capacidad de reacción de la segunda o la tercera ola".