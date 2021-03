Fernando Simón hace balance del primer año de pandemia: "Algunas medidas podrían haber sido más duras"

Más allá de analizar el estado de la pandemia, en la rueda de prensa de este jueves, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES), Fernando Simón también ha hecho balance de todo lo que ha hecho bien y mal durante este primer año de pandemia: "No he tenido tiempo ni de pensar que ya ha pasado un año del estado de alarma. Pero sí es un hito en el que tendremos que pensar".

"Hay algo que hemos aprendido muy claramente desde que esto empezó: tenemos que ser muy prudentes al valorar los éxitos porque los éxitos en un periodo pueden ser errores en el siguiente. A veces, sin cambiar nada, se ha modificado la tendencia. Nos ha pasado a nosotros, a Francia, a Reino Unido... ¡A todos! Sí que es verdad que hay medidas que en algunos momentos podrían haber sido más duras y otras que, en otros momentos, a lo mejor no tendrían que haber sido tan duras, pero se ha tratado de tomar las medidas más coherentes en base al conocimiento de la enfermedad que teníamos en cada momento. Pero vamos a tener que hacer una reflexión clara porque a posteriori se puede valorar mucho mejor cuáles han sido las más útiles".

El director del CCAES también ha señalado que tras la primera ola ha habido cambios drásticos en el funcionamiento de las residencias de ancianos, la capacidad y la velocidad de diagnóstico, los canales de transmisión de información, la creación e implementación protocolos, los sistemas de vigilancia que indican cómo actuar de forma más e incluso la política de comunicación.

"Imagino que en todos los países habrá sido igual. Hemos aprendido mucho y se ha demostrado en las distintas olas", ha añadido. "El impacto de la primera ola no ha tenido nada que ver con las siguientes. Pero tenemos un problema, nuestro y del conjunto de la sociedad: precisamente porque tenemos más capacidad de reacción y porque el sistema de salud pública ha respondido, he detectado una cierta complacencia con incidencias que no son todavía buenas".

"Tendemos a pensar que al bajar de 500 o 300 ya podemos relajarnos porque hemos sido capaces de reaccionar. Pero si hubiese un incremento rápido, no tendríamos la capacidad de reacción de la segunda o la tercera ola".

"Hay cosas que no hemos hecho todo lo bien que nos hubiera gustado", ha señalado. "Ya hay evaluaciones internas, con la OMS, por ejemplo. En Salud Pública tendemos a ser muy críticos con nuestros errores porque es de ahí de donde aprendemos. Otra cosa es que todo esto requiere ponerlo por escrito en un documento, pero ahora mismo no estamos en una situación como para utilizar tiempo para esto. Pero llegará el momento".