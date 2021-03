La Fiscalía del Supremo abre diligencias penales por el tuit de Echenique sobre los disturbios por Hasél

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha incoado diligencias de investigación penal contra portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a raíz de una denuncia de la Confederación de Española de Policía (CEP), que considera que incitó a la violencia mediante un mensaje en la red Twitter dirigido a quienes participaron en los primeros disturbios pidiendo la excarcelación del rapero Pablo Hasél en varias ciudades españolas.

Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol.



La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 17, 2021

El hecho de abrir diligencias, según la Fiscalía, no presupone que finalmente se pueda presentar una querella criminal por delito de odio y tampoco supone que el caso este en manos de los jueces. Unas diligencias de investigación tratan de esclarecer si lo hechos, en principio pueden o deben ser investigados, para lo que la Fiscalía dispone de seis meses de plazo para sustanciarlo.

Tuit incitador

En la querella de la CEP se señala concretamente que el tuit de Echenique se publicó a las 21:18 horas, cuando "ya era de dominio público la situación de violencia que estaban provocando los asistentes a la concentración no comunicada" en la Puerta del Sol y en las calles aledañas en el centro de Madrid.

El pasado 17 de febrero, Echenique respaldó los actos de protesta en las calles de diferentes ciudades españolas tras la encarcelación del rapero Pablo Hasél, reclamando una investigación tras la "violenta mutilación del ojo" de una joven en los incidentes de Barcelona.

Apoyo en redes

El sindicato de la Policía Nacional reprocha al portavoz de Unidas Podemos que mostrara "todo su apoyo a los jóvenes antifascistas", por lo que considera que pudo incurrir en un delito por incitar a la violencia, según los artículos 557 y 559 del Código Penal.

La denuncia también recoge que, cuando publicó su tuit, ya se había dejado constancia del lanzamiento de objetos a los policías y la quema de mobiliario urbano en diferentes ciudades, citando entre ellas Vigo, Tarragona, Barcelona, Gerona, Lérida y Granada. "No cabe duda, en definitiva, de que los protagonistas de esos altercados recibieron un respaldo público cualificado que se constituyó en un elemento reforzador de esos actos vandálicos", sostiene la denuncia del sindicato que ahora se someterá a investigación.

Citación como imputado

La CEP quiere que se cite a Echenique en sede judicial e incorporar las actuaciones documentales llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, en funciones de guardia, durante la noche del 17 de febrero.

Otros sindicatos

Además de este sindicato otras cuatro organizaciones policiales —SUP, JUPOL y ASP— han presentado denuncias similares, mientras que el partido Vox optó directamente por presentar querella contra el dirigente morado en los Juzgados de Instrucción y también en la Audiencia Nacional.

Echenique no tiene constancia de la Fiscalía

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha asegurado que no ha tenido noticias: "A mí la Fiscalía no me ha notificado nada oficialmente. Me pregunto cómo se habrá enterado Inda", ha escrito Echenique en Twitter, ironizando sobre el hecho de que el periódico digital dirigido por el periodista fuera uno de los primeros medios que diera la noticia de que la Fiscalía le abrirá diligencias.