Los diputados del PP, Vox y Ciudadanos que han intervenido en el pleno del Congreso durante un debate sobre las medidas sociales en defensa del empleo han manifestado su rechazo y condena de las declaraciones del portavoz de Unidas Podemos (UP), Pablo Echenique, para justificar los acciones de protesta por la detención del rapero Pablo Hasél.

El diputado del PP Diego Movellán ha dicho desde la tribuna de la cámara baja que "muchos españoles sienten náuseas al ver a Echenique" este jueves, después de que la víspera tuiteara para dar aliento a las protestas, que terminaron con decenas de heridos y detenidos en Madrid, Barcelona y otras ciudades.

Movellán ha lamentado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esté "callada" al respecto y ha indicado que siente "vergüenza" por la permanencia de miembros de UP en el Gobierno, por lo que ha instado al presidente, Pedro Sánchez, al cese del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. "Que Iglesias no sea cesado en estos momentos sí que es una anormalidad democrática", ha opinado el diputado del PP, entre los aplausos de su bancada, antes de espetar a los diputados de UP: "Son ustedes lo más indigno que ha pasado por la política española".

Minutos antes, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, mostró desde la tribuna su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por haber mantenido el orden y su condena a los que están haciendo una incitación a la violencia. "¡Qué vergüenza me da Echenique!", ha exclamado Espinosa de los Monteros.

La diputada de Ciudadanos María Muñoz, durante su alocución en la sesión plenaria, ha pedido a Echenique que pida perdón y al Gobierno que se desmarque de sus palabras, porque si no, ha agregado, la decadencia de la democracia no tendrá fin.