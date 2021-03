'Bad Luck Banging or Loony Porn' gana el Oso de Oro de la Berlinale

En una excepcional 71ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín con los cines cerrados y la proyección de las películas online, el Oso de Oro viaja hasta Rumanía. El director Radu Jude se lleva el máximo galardón del festival con Bad Luck Banging or Loony Porn, una inteligente sátira sobre las convenciones sociales, la doble moral y el implacable tribunal público en que se han convertido las redes sociales.

La propuesta que ha convencido a los seis miembros del jurado -antiguos ganadores del Oso de Oro-, narra la historia de una profesora que debe enfrentarse a las consecuencias de la difusión de un vídeo sexual explícito en el que aparece junto a su marido. El culmen de la película es la delirante reunión con los padres de sus alumnos en la que se decidirá su futuro. Jude aprovecha para mostrar con toda su crudeza la falta de empatía, los odios y prejuicios en los que se mueve la sociedad actual.

El Gran Premio del Jurado, cuyo fallo se ha dado a conocer por videoconferencia, ha recaído en Wheel of Fortune and Fantasy (Rueda de la fortuna y la fantasía), del cineasta japonés Ryusuke Hamaguchi, una cinta estructurada en tres episodios sobre encuentros y desencuentros amorosos en la clase media nipona en la que las mujeres protagonizan y sostienen la cinta.

En esta edición, la segunda bajo la doble dirección de Carlo Chatrian y Mariette Rissenbeek, los Osos a la mejor interpretación ya no se han concedido por separado, según el género, sino según el papel sea principal o secundario. Maren Eggert se ha alzado con el Oso de Plata a la Mejor Interpretación en un Papel Principal en Ich bin dein Mensch (Soy tu hombre), de la realizadora Maria Schrader. En esta tragicomedia, la actriz alemana, de 47 años, interpreta a una científica que se enamora de un humanoide. El Oso de Plata a la mejor interpretación en un papel secundario es para Lilla Kizlinger, de la película episódica Forest - I See You Everywhere, del director húngaro Bence Fliegauf.

El Oso de Plata ‘Premio del Jurado’ es para el documental Herr Bachmann und seine Klasse. La directora Maria Speth acompañó a una clase alemana de jóvenes de doce a catorce años en Stadtallendorf (Hesse) durante unos meses para exponernos un microcosmos universal en el que las decisiones pueden determinar el futuro.

El cineasta húngaro Dénes Nagy ha sido reconocido con el Oso a la Mejor Dirección por la película antibélica Luz natural, y el surcoreano Hong Sangsoo con el de Mejor Guión de su película en blanco y negro Introducción.

El Oso de Plata a la Trayectoria Artística Destacada es para Yibrán Asuad por el montaje del documental A Cop Movie (Una película de policías), del realizador mexicano Alonso Ruizpalacios.

Debido a la pandemia, la primera parte del Festival Internacional de Cine de Berlín de este año se ha celebrado exclusivamente online para los representantes de la industria cinematográfica. La ceremonia oficial de entrega de los Osos de Oro y de Plata de la Berlinale se celebrará ante el público en la segunda parte del festival de cine de este año, dentro del Berlinale Summer Special, en junio.

PREMIADOS

- Oso de Oro a la mejor película: Bad Luck Banging or Loony Porn, de Radu Jude.

- Gran Premio Oso de Plata del Jurado: Herr Bachmann und seine Klasse, de Maria Speth

- Oso de Plata al mejor director: Dénes Nagy por Natural Light.

- Premio Oso de Plata del Jurado: ‘Rueda de la Fortuna y la Fantasía’, de Ryusuke Hamaguchi.

- Oso de Plata a la mejor interpretación en un papel protagonista: Maren Eggert en Ich bin dein Mensch, de Maria Schrader

- Oso de Plata a la mejor interpretación de un papel secundario: Lilla Kizlinger en Forest - I See You Everywhere, de Bence Fliegauf.